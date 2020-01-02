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В Бобруйске прохожий спас школьницу - она нечаянно упала с моста в реку

03.01.2020 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске мужчина спас школьницу, которая упала с моста в реку. Владимир Озеров бросился в воду и вытащил девочку на берег, пишет «Коммерческий курьер».

Школьница упала в реку Березину 28 ноября 2019 года с моста вблизи Георгиевского проспекта. Как сообщает СК, по неосторожности. На улице было довольно холодно, а девочка была в тяжелой одежде. Шансы самостоятельно выбраться на берег у девочки были невелики.

Владимир Озеров в это время проходил мимо. Он сбросил с себя верхнюю одежду, прыгнул в воду и помог девочке выбраться на берег, после чего вызвал скорую помощь. Школьницу доставили в медучреждение, где ей оказали помощь.

Владимиру Озерову вручили благодарность.

 
 
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