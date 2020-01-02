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МВД: останки, которые нашли в сумке в Свислочи, «предположительно женские»
03.01.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские,
2 января во время очистных работ коммунальники
В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.
— Было они найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил TUT.BY.
— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.
Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, осматривается информация с камер видеонаблюдения.
По данным
Напомним, в российском Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года был
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Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно принадлежали женщине, сообщили в МВД.
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