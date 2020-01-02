МВД: останки, которые нашли в сумке в Свислочи, «предположительно женские»

Источник материала: Tut.by

Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщили в МВД.

2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.



Фото: пресс-служба МВД

В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.

— Было они найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил TUT.BY.

— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.

Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, осматривается информация с камер видеонаблюдения.

По данным телеграм-канала NЕХТА , в останки в сумке — это отрубленные женские руки. Подвердить эту информацию у сотрудников МВД TUT.BY не смог.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года был задержан историк Олег Соколов, который пытался выбросить в реку останки человека. В его рюкзаке нашли женские руки. Жертвой мужчины стала его выпускница — 24-летняя Анастасия Ещенко.