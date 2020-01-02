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«Соседи подумали, очередной фейерверк». Из-за чего житель Докшиц на улице застрелил из ружья знакомого

03.01.2020 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маленькие Докшицы (в райцентре живет около 7 тысяч человек) обсуждают трагедию, которая произошла в новогодние выходные: вечером 2 января во дворе многоэтажки мужчина из охотничьего ружья убил знакомого, а затем сам позвонил в милицию. Таким образом он решил расквитаться с ухажером бывшей жены. Такую версию произошедшего TUT.BY рассказали местные жители.

Напомним, около семи часов вечера 2 января в Докшицах у подъезда жилого дома выстрелом из охотничьего ружья был убит 44-летний мужчина.

— Подозреваемый в совершении преступления сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Инцидент произошел​ на улице. Мужчины​ между собой​ были​ знакомы, — сообщили в МВД.

Комментариев от СК пока не было. Мотив и обстоятельства убийства выясняются.

В докшицкой больнице TUT.BY сообщили, что мужчина умер на месте.

Трагедию, по словам местной жительницы Екатерины, обсуждают сейчас в Докшицах везде: в магазинах, на почте, в аптеках, на автостанции.

— Такое страшное убийство! В наших Докшицах ничего подобного и не было никогда. Тем более, стрелял мужчина прямо на улице, возле подъезда, из охотничьего ружья.

Трагедия произошла на улице Полевой. Это центр Докшиц: рядом школа, автостанция.

— Это район новостроек или, как мы их называем, кооперативных домов. Возле подъезда одного из них, он построен в форме буквы «г», и произошло убийство.

Всем участникам драмы — чуть более 40 лет.

— Семейная пара развелась, но произошло это совсем недавно: недели три, может, месяц назад. Говорят, развод произошел из-за того, что у жены был любовник. Эта женщина работает медсестрой. Ее бывший муж — водитель автобуса. А погибший мужчина был дальнобойщиком. Вроде бы, разведен. У него осталась мать.

Еще одна жительница Докшиц, Мария, тоже говорит, что убийство произошло из-за ревности:

— Мужчина пришел к бывшей жене, а там — ее ухажер. Говорят, что жена и этот мужчина были знакомы с молодости, но поддерживали отношения после того, как она вышла замуж. Муж еще до этого грозил с ним разобраться. А тут пришел, увидел его в квартире и вызвал, так сказать, на «разборки» на улицу. Что и как там произошло между ними, неизвестно. Но, как обсуждают теперь в городе, бывший муж три раза выстрелил сопернику в голову. Там все было залито кровью: и асфальт, и припаркованные машины.

Жители домов узнали о происшествии через некоторое время:

— Сейчас же Новый год, везде стреляют петарды и другая пиротехника. И когда прозвучали эти выстрелы, люди, наверное, подумали, что это кто-то запустил очередной фейерверк.

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Маленькие Докшицы обсуждают трагедию, которая произошла в новогодние выходные: вечером 2 января во дворе многоэтажки мужчина из охотничьего ружья убил знакомого,...
 
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