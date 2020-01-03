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Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым

04.01.2020 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Рождеством Христовым. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.


Фото: president.gov.by

«Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества», — говорится в поздравлении.

Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии, отмечает президент.

В поздравлении также говорится, что это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание: «Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся».

Президент пожелал белорусам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия.

«Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью», — говорится в поздравлении.

 
 
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«Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью», - говорится в поздравлении.
 
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