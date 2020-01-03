5 января – День банковских и финансовых работников

Источник материала: Газета Авангард

5 января у банковских работников особый день – профессиональный праздник. Накануне «Авангард» побеседовал с заведующей сектором розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Галиной Пашковской.





Галина Леонидовна посвятила работе в банковской сфере 20 лет жизни. Сегодня она возглавляет один из самых ответственных секторов в банке. Кроме того, является депутатом 27 и 28 созывов и председателем постоянной комиссии по экономике, бюджету и коммунальной собственности райсовета.

– Я всегда любила математику, – делится Галина Леонидовна, –поэтому после школы поступила в Белорусский государственный политехнический университет на специальность «Инженер-экономист», затем закончила ГГУ имени Ф. Скорины по специальности «Финансы и кредит».

Галина Пашковская считает, что построить успешную карьеру она смогла благодаря нескольким важным факторам. Не последнюю роль в этом сыграли и ее личные качества. И самое главное – знание банковской работы и системы работы с клиентами. В ОАО «АСБ Беларусбанк» есть все условия для профессионального развития, да и работать в банке престижно. Но за внешним лоском скрывается упорная и кропотливая работа, требующая полной отдачи, собранности и внимания. Галина Леонидовна никогда не делает акцент на своей должности, считая себя обычным сотрудником, который ежедневно помогает клиентам и является наставником для своих коллег.

По ее словам, коллектив в банке слаженный и дружный, все работники нацелены на достижение высоких результатов. Это высококвалифицированные специалисты, которых объединяет корпоративное единство.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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