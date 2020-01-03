ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 января – День банковских и финансовых работников

04.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

5 января у банковских работников особый день – профессиональный праздник. Накануне «Авангард» побеседовал с заведующей сектором розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Галиной Пашковской.

5 января – День банковских и финансовых работников
Галина Пашковская

Галина Леонидовна посвятила работе в банковской сфере 20 лет жизни. Сегодня она возглавляет один из самых ответственных секторов в банке. Кроме того, является депутатом 27 и 28 созывов и председателем постоянной комиссии по экономике, бюджету и коммунальной собственности райсовета.

– Я всегда любила математику, – делится Галина Леонидовна, –поэтому после школы поступила в Белорусский государственный политехнический университет на специальность «Инженер-экономист», затем закончила ГГУ имени Ф. Скорины по специальности «Финансы и кредит».

Галина Пашковская считает, что построить успешную карьеру она смогла благодаря нескольким важным факторам. Не последнюю роль в этом сыграли и ее личные качества. И самое главное – знание банковской работы и системы работы с клиентами. В ОАО «АСБ Беларусбанк» есть все условия для профессионального развития, да и работать в банке престижно. Но за внешним лоском скрывается упорная и кропотливая работа, требующая полной отдачи, собранности и внимания. Галина Леонидовна никогда не делает акцент на своей должности, считая себя обычным сотрудником, который ежедневно помогает клиентам и является наставником для своих коллег.

По ее словам, коллектив в банке слаженный и дружный, все работники нацелены на достижение высоких результатов. Это высококвалифицированные специалисты, которых объединяет корпоративное единство.

Ирина ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 января у банковских работников особый день – профессиональный праздник. Накануне «Авангард» побеседовал с заведующей сектором розничного и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Героями года-2019 стали минские школьники из 6 «А». Они помогают однокласснику справиться с опухолью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика