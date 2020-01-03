Героями года-2019 стали минские школьники из 6 «А». Они помогают однокласснику справиться с опухолью

Источник материала: Tut.by

Героями года — 2019 по версии читателей портала стали минские школьники из 6 «А» — за то, что помогают своему однокласснику справиться с опухолью. Читатели TUT.BY отдали за них больше всего голосов.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

У шестиклассника Ильи Давидовича из минской средней школы № 161 неожиданно нашли опухоль головного мозга. Она неоперабельна. Семья стала искать зарубежные клиники, которые бы смогли помочь. Сперва нашли в Корее, там выставили счет в 100 тысяч долларов. Теперь сына консультирует доктор с мировым именем, знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис.

Родители открыли благотворительный счет, но в стороне от беды не остались школа и одноклассники Ильи. Возможно, это лучший пример того, когда в школе детей научили, что такое быть добрым, проявлять милосердие и помогать не словами, а действиями.

«Илья, выздоравливай! Мы тебя очень ждем! Держим за тебя кулачки, поскорее возвращайся к нам», — сперва шестиклассники записали видео со словами поддержки и отправили мальчику, а потом стали выкладывать на своих страницах в Instagram посты про него с хештегами «благотворительность, помощь Илье».

Учителя, дети и родители объединились. Взрослые напечатали 10 тысяч листовок, а дети стали раздавать их на улице, у метро, в магазинах. За полтора часа раздали две тысячи экземпляров. В итоге на помощь Илье за шесть дней собрали 80 тысяч долларов.



Илья — спортсмен, он увлекается плаванием, до болезни каждый день ходил на тренировки. Фото: семейный архив

В опросе TUT.BY поучаствовали почти 17 тысяч человек. Большинство голосов — 4521 (27%) — наши читатели отдали именно за школьников. Поздравляем победителей! В ближайшее время редакция их торжественно поздравит, а вы прочтете еще одну статью об этих искренних ребятах.

Школьники на 4% обошли в голосовании дважды оправданного главного инженера МЗКТ Андрея Головача и на 7% — врачей, которые впервые в Беларуси пересадили сердце 10-летней девочке.

Выбирая Героя года — 2019, читатели предлагали и своих кандидатов. Например, Кастуся Калиновского, таксиста из Лиды, принявшего роды, 18-летнего Егора Ващилко, который в Барановичах спас провалившихся под воду детей.

Напомним, по итогам 2018 года героями стали минчане, поймавшие ребенка, который выпал из окна многоэтажки.

Героем года — 2017 пользователи TUT.BY выбрали подростка Виталия Титова — он спас ребенка, тонувшего в Свислочи.