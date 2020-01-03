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Героями года-2019 стали минские школьники из 6 «А». Они помогают однокласснику справиться с опухолью
04.01.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Героями года — 2019 по версии читателей портала стали минские школьники из 6 «А» — за то, что помогают своему однокласснику справиться с опухолью. Читатели TUT.BY
У шестиклассника Ильи Давидовича из минской средней школы № 161 неожиданно нашли опухоль головного мозга. Она неоперабельна. Семья стала искать зарубежные клиники, которые бы смогли помочь. Сперва нашли в Корее, там выставили счет в 100 тысяч долларов. Теперь сына консультирует доктор с мировым именем, знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис.
Родители открыли благотворительный счет, но в стороне от беды не остались школа и одноклассники Ильи. Возможно, это
«Илья, выздоравливай! Мы тебя очень ждем! Держим за тебя кулачки, поскорее возвращайся к нам», — сперва шестиклассники записали видео со словами поддержки и отправили мальчику, а потом стали выкладывать на своих страницах в Instagram посты про него с хештегами «благотворительность, помощь Илье».
Учителя, дети и родители объединились. Взрослые напечатали 10 тысяч листовок, а дети стали раздавать их на улице, у метро, в магазинах. За полтора часа раздали две тысячи экземпляров. В итоге на помощь Илье за шесть дней собрали 80 тысяч долларов.
В опросе TUT.BY поучаствовали почти 17 тысяч человек. Большинство голосов — 4521 (27%) — наши читатели отдали именно за школьников. Поздравляем победителей! В ближайшее время редакция их торжественно поздравит, а вы прочтете еще одну статью об этих искренних ребятах.
Школьники на 4% обошли в голосовании дважды оправданного главного инженера МЗКТ Андрея Головача и на 7% — врачей, которые впервые в Беларуси пересадили сердце 10-летней девочке.
Выбирая Героя года — 2019, читатели предлагали и своих кандидатов. Например, Кастуся Калиновского, таксиста из Лиды,
Напомним, по итогам 2018 года героями
Героем года — 2017 пользователи TUT.BY
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Героями года-2019 стали минские школьники из 6 «А». Они помогают однокласснику справиться с опухолью
Героями года - 2019 по версии читателей портала стали минские школьники из 6 «А» - за то, что помогают своему однокласснику справиться с опухолью.
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