ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пункте пропуска «Новая Гута» появится новый досмотровый комплекс

04.01.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Новая Гута» появится новый стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, который облегчит жизнь пересекающим границу водителям легковых машин и фур, сообщили в ГТК.


Фото: Игорь Матвеев

«Установка нового комплекса обеспечит проведение таможенного осмотра за минимальное время без вскрытия транспортного средства, выгрузки товаров и применения других методов контроля», — говорят в белорусской таможне.

Проект реализуется в рамках инициативы «Восточное партнерство». Вклад Европейского союза по проекту для нашей страны составит порядка 2,55 млн евро. На эти деньги закупят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, оборудование и программное обеспечение для его обслуживания, а также построят таможенную инфраструктуру.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За деньги ЕС закупят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, оборудование и программное обеспечение для его обслуживания, а также построят таможенную...
 
Новости дня
Новости общества
 
5 января – День банковских и финансовых работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика