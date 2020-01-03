В пункте пропуска «Новая Гута» появится новый досмотровый комплекс

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Новая Гута» появится новый стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, который облегчит жизнь пересекающим границу водителям легковых машин и фур, сообщили в ГТК.



Фото: Игорь Матвеев

«Установка нового комплекса обеспечит проведение таможенного осмотра за минимальное время без вскрытия транспортного средства, выгрузки товаров и применения других методов контроля», — говорят в белорусской таможне.

Проект реализуется в рамках инициативы «Восточное партнерство». Вклад Европейского союза по проекту для нашей страны составит порядка 2,55 млн евро. На эти деньги закупят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, оборудование и программное обеспечение для его обслуживания, а также построят таможенную инфраструктуру.