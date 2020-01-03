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В пункте пропуска «Новая Гута» появится новый досмотровый комплекс
04.01.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пункте пропуска «Новая Гута» появится новый стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, который облегчит жизнь пересекающим границу водителям легковых машин и фур,
«Установка нового комплекса обеспечит проведение таможенного осмотра за минимальное время без вскрытия транспортного средства, выгрузки товаров и применения других методов контроля», — говорят в белорусской таможне.
Проект реализуется в рамках инициативы «Восточное партнерство». Вклад Европейского союза по проекту для нашей страны составит порядка 2,55 млн евро. На эти деньги закупят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, оборудование и программное обеспечение для его обслуживания, а также построят таможенную инфраструктуру.
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За деньги ЕС закупят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, оборудование и программное обеспечение для его обслуживания, а также построят таможенную...
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