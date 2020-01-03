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В Лиде мужчина получил 3 года усиленного режима за звонок о «минировании» ДК
04.01.2020 14:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Лидского района приговорил местного жителя к 3 годам в колонии строго режима за выходку с лжеминированием Дворца культуры. Об этом
Еще 10 ноября около 22.00 мужчина позвонил в милицию и заявил, что заминирован Дворец культуры железнодорожников. На место выезжали экстренные службы, но ничего не нашли. Как оказалось, фигурант ранее уже был судим, в том числе за такие выходки. А в тот вечер он был к тому же пьян.
В суде мужчина полностью признал вину. Учитывая, что он уже не в первый раз заведомо ложно сообщил об опасности, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.
Кроме того, обвиняемого будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
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Оказалось, такое он делал уже не первый раз.
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