В Лиде мужчина получил 3 года усиленного режима за звонок о «минировании» ДК

Источник материала: Tut.by

Суд Лидского района приговорил местного жителя к 3 годам в колонии строго режима за выходку с лжеминированием Дворца культуры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Еще 10 ноября около 22.00 мужчина позвонил в милицию и заявил, что заминирован Дворец культуры железнодорожников. На место выезжали экстренные службы, но ничего не нашли. Как оказалось, фигурант ранее уже был судим, в том числе за такие выходки. А в тот вечер он был к тому же пьян.

В суде мужчина полностью признал вину. Учитывая, что он уже не в первый раз заведомо ложно сообщил об опасности, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Кроме того, обвиняемого будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.