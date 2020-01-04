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Книжное наследие Владислава Сырокомли, путь которого прошел и по Кореличчине, возвратится в Беларусь

05.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Настоящим рождественским подарком для Беларуси станет возвращение и передача в дар Национальной библиотеке большой коллекции прижизненных и посмертных изданий — свыше 50 книг знаменитого белорусского и польского поэта Владислава Сырокомли. Большинство из них очень редкие и ранее в Беларуси отсутствовали, рассказал БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки по научной работе и издательской деятельности Алесь Суша.

Книжное наследие Владислава Сырокомли, путь которого прошел и по Кореличчине, возвратится в Беларусь

Уникальная коллекция раритетов, в числе которых оригинал редкой фотографии Владислава Сырокомли в молодости, была приобретена у частного коллекционера благодаря поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина и временного поверенного в делах Беларуси в Швейцарии Павла Мацукевича.

До этого более полугода сотрудники Национальной библиотеки Беларуси вели переговоры о приобретении коллекции, проводилась экспертиза подлинности каждой книги. Уже сегодня можно говорить, что коллекция абсолютно уникальна. Многие издания сохранили оригинальные издательские переплеты, которые обычно утрачиваются в библиотеках за долгие годы активного использования. Торжественная церемония передачи и презентация книжного наследия Владислава Сырокомли состоятся в этом году.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Настоящим рождественским подарком для Беларуси станет возвращение и передача в дар Национальной библиотеке большой коллекции прижизненных и посмертных изданий...
 
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