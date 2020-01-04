Книжное наследие Владислава Сырокомли, путь которого прошел и по Кореличчине, возвратится в Беларусь

Источник материала: Полымя

Настоящим рождественским подарком для Беларуси станет возвращение и передача в дар Национальной библиотеке большой коллекции прижизненных и посмертных изданий — свыше 50 книг знаменитого белорусского и польского поэта Владислава Сырокомли . Большинство из них очень редкие и ранее в Беларуси отсутствовали, рассказал БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки по научной работе и издательской деятельности Алесь Суша.





Уникальная коллекция раритетов, в числе которых оригинал редкой фотографии Владислава Сырокомли в молодости, была приобретена у частного коллекционера благодаря поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина и временного поверенного в делах Беларуси в Швейцарии Павла Мацукевича.

До этого более полугода сотрудники Национальной библиотеки Беларуси вели переговоры о приобретении коллекции, проводилась экспертиза подлинности каждой книги. Уже сегодня можно говорить, что коллекция абсолютно уникальна. Многие издания сохранили оригинальные издательские переплеты, которые обычно утрачиваются в библиотеках за долгие годы активного использования. Торжественная церемония передачи и презентация книжного наследия Владислава Сырокомли состоятся в этом году.

Источник: БелТА