«Нам было непросто. Но благодаря нашему единству мы выстояли». Лукашенко зажег рождественскую свечу

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В храме воспитанники воскресной школы монастыря подарили Лукашенко букет цветов и прочитали стихотворное поздравление. Президент вручил детям рождественские подарки — книги о православных праздниках и сладости.

— Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов, — сказал президент.

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Александр Лукашенко отметил, что 2019 год был непростым для страны, и для каждого человека в отдельности он сложился по-разному.

— Но в целом все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое — то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), — это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей, — сказал глава государства.

Он напомнил, что в новогоднем обращении уже сказал, что сельчане с честью преодолели прошедший сложный год, потому как до этого было два достаточно тяжелых для сельского хозяйства года, были израсходованы многие резервы: «Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент считает, что и горожане — промышленность — могли бы сработать лучше.

— Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует, — заметил Лукашенко.

Глава государства еще раз напомнил о своем новогоднем обращении, конкретизировал его: «Говорил я о том, что год будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость».

— Но самое главное, что было в прошлом году, это великое наше достояние и достижение — мы сохранили мир и покой на нашей земле. Мир межконфессиональный и межнациональный — это то, чем гордится любое государство, и прежде всего наша Беларусь, — подчеркнул он.

Президент напомнил, что в жизни страны были непростые времена.

— Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь — все конфессии (наша большая Церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) — все конфессии нашей страны, — сказал глава государства.

Александр Лукашенко передал в дар храму икону «Рождество Христово» белорусского автора Андрея Щербинина. Настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок подарил Лукашенко икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.