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Мартовские температуры и постоянный дождь. Погода на короткой рабочей неделе в Бресте
08.01.2020 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Климатическая зима в стране еще не наступила,
В среду, 8 января, днем в Бресте 0…+2°С, сплошная облачность.
В четверг, 9 января, воздух прогреется до +6°С градусов. Ночью и утром в прогнозе дождь, днем — туман.
В пятницу, 10 января, к вечеру потеплеет до +7°С, целый день будет идти дождь.
Хорошей короткой недели вам, друзья!
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Климатическая зима в стране еще не наступила, сообщает Белгидромет. Не ждите ее и в рабочие дни на этой неделе.
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