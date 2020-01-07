Мартовские температуры и постоянный дождь. Погода на короткой рабочей неделе в Бресте

Источник материала: Tut.by

Климатическая зима в стране еще не наступила, сообщает Белгидромет. Не ждите ее и в рабочие дни на этой неделе: на термометрах брестчан будет плюс, как в марте.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В среду, 8 января, днем в Бресте 0…+2°С, сплошная облачность.

В четверг, 9 января, воздух прогреется до +6°С градусов. Ночью и утром в прогнозе дождь, днем — туман.

В пятницу, 10 января, к вечеру потеплеет до +7°С, целый день будет идти дождь.

Хорошей короткой недели вам, друзья!

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