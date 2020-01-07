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Зимы не ждите. Погода в Гомеле на эту короткую рабочую неделю
08.01.2020 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Климатическая зима в стране еще не наступила,
Итак,
В среду около нуля и без осадков.
В четверг — до +4°С, временами дожди, к вечеру — туман.
В пятницу до +3°С и снова дожди.
К субботе, обещают синоптики, в Гомеле и вовсе потеплеет до +6°С — в январе-то (но это пока неточно).
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни гомельчан ждет капризная некомфортная погода.
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