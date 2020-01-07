Зимы не ждите. Погода в Гомеле на эту короткую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Климатическая зима в стране еще не наступила, сообщает Белгидромет. Не ждите ее и в рабочие дни на этой неделе: на термометре будет плюс.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни гомельчан ждет капризная некомфортная погода, к которой, впрочем, многие уже привыкли.

В среду около нуля и без осадков.

В четверг — до +4°С, временами дожди, к вечеру — туман.

В пятницу до +3°С и снова дожди.

К субботе, обещают синоптики, в Гомеле и вовсе потеплеет до +6°С — в январе-то (но это пока неточно).

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .