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Резерв руководящих кадров Кировского района

10.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Приоритетные направления государственной кадровой политики в системе госуправления – формирование резерва руководящих кадров и организация планомерной работы с ним.

Как отметила начальник отдела организационно-­кадровой работы райисполкома Вероника КОСЬМИНА, общими принципами работы с резервом кадров являются подбор кандидатов в состав резерва по их деловым и личностным качествам, готовности к управленческой деятельности в современных условиях, соблюдение возрастного ценза и профессионально­квалификационного уровня кандидатов на выдвижение, гласность работы с резервом.

Резерв руководящих кадров Кировского района

В числе критериев зачисления в резерв кадров – результаты практической деятельности кандидата на занимаемой должности, отзывы лиц, непосредственно работающих с ним, его способности к предстоящей работе, потенциальные возможности, результаты тестирования и последней аттестации.

Ежегодно отделом организационно­кадровой работы райисполкома направляются запросы в адрес руководителей организаций, филиалов, предприятий, расположенных на территории района, по предложению кандидатур для зачисления в перспективный резерв и резерв руководящих кадров райисполкома.


Резерв руководящих кадров Кировского района

Каждая предлагаемая кандидатура обсуждается с заместителями председателя райисполкома, начальниками управлений и отделов райисполкома и рассматривается на заседании конкурсной комиссии по формированию резерва кадров.


Резерв руководящих кадров Кировского района

В конце декабря 2019 года состоялось очередное заседание данной комиссии во главе с ее председателем – первым заместителем председателя райисполкома Александром Суходольским.  В заседании принимали участие заместитель начальника главного управления организационно­-кадровой работы Могилевского облисполкома Татьяна Антонова, руководители структурных подразделений райисполкома, организаций, которые знакомили членов комиссии с характеризующими данными, личностными качествами, профессиональными компетенциями  лица, предлагаемого для зачисления в резерв кадров Кировского района. Члены комиссии проводили собеседование с кандидатами для выявления их деловых и личностных качеств, уровня знаний и навыков.

Особую значимость имеет организация подбора и формирования резерва кадров на занятие должности руководителей организаций, начальников управлений и отделов райисполкома, поскольку именно там обеспечиваются конечные результаты государственной экономической политики.


Резерв руководящих кадров Кировского района

Резерв кадров на 2020 год сформирован на 44 руководящие должности, в том числе 18 – на должности заместителей председателя, руководителей структурных подразделений райисполкома, 6 –  руководителей сельскохозяйственных организаций района, 6 – руководителей организаций районной коммунальной собственности, 7 – председателей сельисполкомов, 7 – управляющих делами сельисполкомов.

В целом в резерв кадров включено 135 человек (впервые – 37 человек, резерв обновился на 27,2%),  из них на должности заместителей председателя, руководителей структурных подразделений райисполкома – 41, руководителей сельскохозяйственных организаций района – 13, районной коммунальной собственности – 13, председателей сельисполкомов – 14,  управляющих делами сельисполкомов – 14 человек.

В перспективный кадровый резерв райисполкома включено 40 человек, из них –  10 студентов, уроженцев Кировского района (получающих высшее образование по договорам о целевой подготовке).

В соответствии с планом мероприятий по работе с кадровым резервом для всех лиц, включенных в резерв кадров, разработаны индивидуальные планы подготовки.

Подготовила Наталья ХОДАКОВА.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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Приоритетные направления государственной кадровой политики в системе госуправления – формирование резерва руководящих кадров и организация планомерной...
 
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