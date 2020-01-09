Резерв руководящих кадров Кировского района

Источник материала: Кировец

Приоритетные направления государственной кадровой политики в системе госуправления – формирование резерва руководящих кадров и организация планомерной работы с ним.

Как отметила начальник отдела организационно-­кадровой работы райисполкома Вероника КОСЬМИНА, общими принципами работы с резервом кадров являются подбор кандидатов в состав резерва по их деловым и личностным качествам, готовности к управленческой деятельности в современных условиях, соблюдение возрастного ценза и профессионально­квалификационного уровня кандидатов на выдвижение, гласность работы с резервом.





В числе критериев зачисления в резерв кадров – результаты практической деятельности кандидата на занимаемой должности, отзывы лиц, непосредственно работающих с ним, его способности к предстоящей работе, потенциальные возможности, результаты тестирования и последней аттестации.

Ежегодно отделом организационно­кадровой работы райисполкома направляются запросы в адрес руководителей организаций, филиалов, предприятий, расположенных на территории района, по предложению кандидатур для зачисления в перспективный резерв и резерв руководящих кадров райисполкома.







Каждая предлагаемая кандидатура обсуждается с заместителями председателя райисполкома, начальниками управлений и отделов райисполкома и рассматривается на заседании конкурсной комиссии по формированию резерва кадров.







В конце декабря 2019 года состоялось очередное заседание данной комиссии во главе с ее председателем – первым заместителем председателя райисполкома Александром Суходольским. В заседании принимали участие заместитель начальника главного управления организационно­-кадровой работы Могилевского облисполкома Татьяна Антонова, руководители структурных подразделений райисполкома, организаций, которые знакомили членов комиссии с характеризующими данными, личностными качествами, профессиональными компетенциями лица, предлагаемого для зачисления в резерв кадров Кировского района. Члены комиссии проводили собеседование с кандидатами для выявления их деловых и личностных качеств, уровня знаний и навыков.

Особую значимость имеет организация подбора и формирования резерва кадров на занятие должности руководителей организаций, начальников управлений и отделов райисполкома, поскольку именно там обеспечиваются конечные результаты государственной экономической политики.







Резерв кадров на 2020 год сформирован на 44 руководящие должности, в том числе 18 – на должности заместителей председателя, руководителей структурных подразделений райисполкома, 6 – руководителей сельскохозяйственных организаций района, 6 – руководителей организаций районной коммунальной собственности, 7 – председателей сельисполкомов, 7 – управляющих делами сельисполкомов.

В целом в резерв кадров включено 135 человек (впервые – 37 человек, резерв обновился на 27,2%), из них на должности заместителей председателя, руководителей структурных подразделений райисполкома – 41, руководителей сельскохозяйственных организаций района – 13, районной коммунальной собственности – 13, председателей сельисполкомов – 14, управляющих делами сельисполкомов – 14 человек.

В перспективный кадровый резерв райисполкома включено 40 человек, из них – 10 студентов, уроженцев Кировского района (получающих высшее образование по договорам о целевой подготовке).

В соответствии с планом мероприятий по работе с кадровым резервом для всех лиц, включенных в резерв кадров, разработаны индивидуальные планы подготовки.

Подготовила Наталья ХОДАКОВА.

Фото Максима МИКЕШИНА.