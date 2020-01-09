Задержали предпринимателей, которые брали деньги на бани, но их не строили

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали руководителей предприятия, которое изготавливает бани. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, об этом сообщают пресс-службы МВД и Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

Во Фрунзенское РУВД Минска поступило больше 60 заявлений от граждан, которые не дождались исполнения обязательств от ЧУП «Альбериум Строй» — предприятие строит бани. Следователи уточняют, что речь идет про 74 эпизода.

По оперативной информации, 35-летний минчанин и 28-летний гомельчанин в 2018 году создали сайт, аналогичный известному российскому бренду. Они позиционировали себя официальным дилером на территории Беларуси, предлагая поставку бань из России стоимостью от 6 тысяч долларов до 24 тысяч долларов США.

Все заказы принимались с полной или частичной предоплатой. В самом начале деятельности и вплоть до марта 2019-го предприятие заказы выполняло. А потом перестало, но заказы принимать продолжило.

Ущерб — 400 тысяч рублей.

Раньше мужчины к уголовной ответственности не привлекались. 35-летнему мужчине предъявили обвинение по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), он под подпиской о невыезде. 30-летний директор предприятия — подозревается в таком же преступлении.

Оперативники и следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и потерпевших от деятельности указанных лиц (@skgovby). Просят граждан, пострадавших от противоправных действий, сообщить об этом по телефонам: 102,

8 017 3 895 555, 8029 2 417 858.