В связи с изменением климата белорусские ученые разработали рекомендации для аграриев

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 2019-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Специалисты Белгидромета рассказали, какие рекомендации они разрабатывают для сельского хозяйства, чтобы адаптироваться к климатическим изменениям.

— Мы работаем над вопросами адаптации климата. Одно из направлений — необходимость изменить сроки сева и уборки, — рассказала Светлана Кузьмич, замначальника Белгидромета. — Из-за высокого температурного режима, который держится на протяжении 10 дней и больше, уже в апреле начинаются засухи.

По словам Светланы Кузьмич, специалисты из Академии наук разработали и представили в правительство доклад с рекомендациями по адаптации сельского хозяйства. Для примера взяли Калинковичский район.

— Во-первых, это обводнение территорий. Но это дает эффект только в весенний и летний период, — пояснила специалист. — Во-вторых, увеличение осадков дает шероховатость поверхности. Поэтому одна из рекомендаций — это облесение, то есть насаждение лесов.

В-третьих, отметила собеседница, это оптимизация дат посева и сбора культур. В-четвертых, выращивание засухоустойчивых и теплолюбивых культур.

— Кроме того, мы провели первичные исследования, которые показали, что за последние годы сократилось орошение земель. Мелиорация, которая была проведена в 60-е годы, была рассчитана не только на осушение, но и на полив. А гидротехнические сооружения приходят в какой-то упадок. Поэтому одна из рекомендаций — это поливное земледелие.