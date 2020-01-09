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В связи с изменением климата белорусские ученые разработали рекомендации для аграриев

10.01.2020 14:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 2019-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Специалисты Белгидромета рассказали, какие рекомендации они разрабатывают для сельского хозяйства, чтобы адаптироваться к климатическим изменениям.

— Мы работаем над вопросами адаптации климата. Одно из направлений — необходимость изменить сроки сева и уборки, — рассказала Светлана Кузьмич, замначальника Белгидромета. — Из-за высокого температурного режима, который держится на протяжении 10 дней и больше, уже в апреле начинаются засухи.

По словам Светланы Кузьмич, специалисты из Академии наук разработали и представили в правительство доклад с рекомендациями по адаптации сельского хозяйства. Для примера взяли Калинковичский район.

— Во-первых, это обводнение территорий. Но это дает эффект только в весенний и летний период, — пояснила специалист. — Во-вторых, увеличение осадков дает шероховатость поверхности. Поэтому одна из рекомендаций — это облесение, то есть насаждение лесов.

В-третьих, отметила собеседница, это оптимизация дат посева и сбора культур. В-четвертых, выращивание засухоустойчивых и теплолюбивых культур.

— Кроме того, мы провели первичные исследования, которые показали, что за последние годы сократилось орошение земель. Мелиорация, которая была проведена в 60-е годы, была рассчитана не только на осушение, но и на полив. А гидротехнические сооружения приходят в какой-то упадок. Поэтому одна из рекомендаций — это поливное земледелие.

 
 
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В Беларуси 2019-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Специалисты Белгидромета рассказали, какие рекомендации они разрабатывают для сельского...
 
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