«Стала завидной невестой». Как товаровед из Солигорска выиграла машину, купив шоколадку

Источник материала: Tut.by

Солигорчанка Марина Шелехина никогда особо не любила сладкое, но теперь в их семье именно со сладостью, а, если быть точнее, — с шоколадом будут ассоциироваться самые позитивные эмоции. В конце декабря прошлого года женщина купила в магазине игровой шоколад NESTLÉ, и буквально через неделю узнала, что стала владелицей нового Volkswagen Polo, который разыгрывался в акции от NESTLÉ и NESCAFÉ Gold. «Теперь бы еще и квартиру в Минске выиграть», — смеется героиня и уже представляет, как сядет за руль после 12-летнего перерыва в вождении.

Марина Шелехина — коренная солигорчанка. В еще строящийся город в свое время ее родителей распределили как молодых специалистов.

— Мама работала на трикотажной фабрике, папа был инженером-строителем. Солигорск их познакомил, с тех пор уже 46 лет они вместе, — рассказывает героиня.



Марина Шелехина

Под влиянием атмосферы города шахтеров после школы Марина поступила в Солигорский горно-химический техникум. Правда, устроиться по специальности в итоге не смогла: не было актуальных вакансий для женщин. Так девушка оказалась в торговле.

— Первую зарплату я получила в продуктовом магазине «Солигорскторга», работая продавцом. И как-то так втянулась, что решила дальше повышать квалификацию именно в этой сфере. Поступила на заочку в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Тогда только начинали появляться первые крупные торговые сети, гипермаркеты — было интересно участвовать в их развитии с теоретической и практической точки зрения.



Фото с защиты диплома

Работу в государственном магазине Марина сменила на коммерческую торговлю, имела отношение к истории торгового дома «Радуга-свет», а три года назад пришла на должность товароведа в солигорский «Виталюр».

О том, что в их магазине с декабря проходит новая рекламная игра от NESTLÉ и NESCAFÉ Gold она знала. Правда, не собиралась участвовать, пока коллега на кассе не уговорила докупить к основному чеку акционный шоколад.

— Я сладкое не особо люблю, иногда лишь хочется чего-то вкусного к чаю для себя и гостей. Но раз на кассе предложили — взяла, а потом зарегистрировалась на сайте магазина в качестве участника акции. Подумала, может телефон себе новый выиграю.

По итогу первая шоколадка оказалась «холостой», а вот уже покупка второй, молочной, с соленой карамелью, принесла Марине неожиданную новость.

— Был обычный рабочий день 30 декабря. В кабинете в преддверии праздников было много людей, стоял шум. Поэтому, когда мне позвонили, я даже толком не расслышала, что мне говорят. Услышала слово «выигрыш», но хотела положить трубку: думала, достают представители какого-то сетевого маркетинга, хотят мне что-то продать. Только выйдя в коридор, расслышала все до конца и поняла, что выиграла машину. Когда все осознала, испытала настоящий шок.



Для оформления всех документов женщина приехала в Минск на маршрутке, назад она возвращалась уже на новом авто

Марина сразу решила поделиться радостной новостью с самыми близкими.

— В первую очередь набрала старшую сестру. Спросила у нее предварительно, сидит она или стоит. И попросила на всякий случай присесть. Сестра не сразу поверила сказанному, ее муж тоже думал, что я их «развожу». Но когда они убедились в том, что это правда, тут же принялись звонить маме с папой. Все очень радовались! Особенно родители: они на пенсии перебрались на родину отца в Несвиж, и для них машина — знак, что я буду чаще к ним приезжать.





«Захотела, как героиня фильма „Спортлото-82“»

Сарафанным радио новость о выигрыше быстро разлетелась по городу. Земляки интересовались у Марины, как повторить ее успех. Многие родственники и коллеги решили ходить за продуктами исключительно в «Виталюр».

К слову, накануне выигрыша Марина смотрела дома фильм «Спортлото-82». По сюжету одна из главных героинь зачеркивает на лотерейном билете выигрышную комбинацию цифр. Марина позавидовала ее удаче и загадала в мечтах тоже что-нибудь выиграть — через несколько дней ей в ее входящих был тот самый звонок.

В семье Шелехиных почти все активно водят машину. Сама Марина тоже сдала на права еще 12 лет назад, но после экзамена в ГАИ так и не села за руль.

— Я то ли плохо доучилась, то ли что, но есть у меня страх перед дорогой, гиперответственность за чужие жизни. Время от времени мы обсуждали с сестрой, что неплохо бы мне прикупить недорогое «корытце» и практиковаться, а тут на тебе — новое авто! Теперь у меня есть четкая мотивация переучиться с инструктором и побороть свою боязнь. Сначала думала: может, продать выигранную машину. Но как увидела ее, понюхала, прочувствовала — поняла, что больше не хочу с ней расставаться.



Пока Марина только «примеряется» к рулю: из Солигорска в Минск машину помогал перегнать муж сестры

«Нужно, чтобы дома кто-то ждал»

В свободное время женщина ходит в бассейн, баню, гуляет с собакой Жулей, дворняжкой, которую она с бывшим мужем приютила у себя в квартире два года назад. Будучи щенком, Жуля «съела» полквартиры, дома даже пришлось делать ремонт, чтобы «замести» ее следы. Но та радость и тепло, которые собака приносит хозяйке, окупают все пакости.

Еще Марина любит шить.

— У нас в семье все шили. Мама записала меня на курсы кройки и шитья, как только я закончила школу. Меня это так увлекло, что первое время могла не спать до поздней ночи, если находила в магазине хорошую ткань. Зато потом шла на работу уже в новой блузке. Мастерила себе и пальто, и брюки. Знакомым тоже иногда что-то обрезаю, могу одеяльца детские сделать под заказ, да что угодно, на самом деле. Но это все не для денег, а для души.

Для души у героини еще и путешествия. Марина не раз ездила в Египет, была в Греции, Прибалтике и на Кубе. Женщина обещает себе возобновить знакомства с новыми странами как только разберется со всеми кредитными историями.

— Мне все говорят, что я с машиной теперь завидная невеста. А раньше что, незавидная была? У меня и работа хорошая, и квартира, — смеется Марина.

Женщина искренне признается, что специально новых отношений не ищет, но знает, что одиночество — тоже не для нее.

— Я не верю девушкам, которые говорят, что не хотят замуж, что им не нужны отношения. Все этого хотят и в 50 лет, и в 70. Одному иногда хорошо побыть, но не все время. Нужно, чтобы дома кто-то ждал, встречал с работы или провожал на нее. Я среди своих шучу, что, гуляя с Жулей, может, какого-то собачника встречу случайно.





Но все-таки главное, о чем Марина мечтает — чтобы все близкие были здоровы, а родители прожили еще много лет.

— Мне кажется, с возрастом все приходят к таким простым желаниям. Это раньше мечталось про новые штаны, например. А сейчас открываешь шкаф — там вещи лежат пару раз надетые. И толку от них? Лучше на эти деньги кому-то что-то хорошее сделать.

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