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Самое крупное озеро Гродненской области будут чистить по новой технологии

14.01.2020 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самое большое озеро в Гродненской области — Белое, которое находится в ландшафтном заказнике «Озеры», — будут очищать по новой технологии. Здесь установлена система песконефтеуловителей сточных вод, попадающих в водоем, рассказывает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Озеро Белое входит в уникальную водно-болотную систему, а на территории водоема живет много редких птиц и животных. Также на берегу озера Белое находится агрогородок Озеры с населением более трех тысяч человек. А еще водоем пользуется популярностью у рыбаков и туристов. Это, конечно, очень большая нагрузка на водоем. Кроме того, рядом с Белым проходит автомагистраль с интенсивным движением.

Воды, поступающие в озеро со стороны автомагистрали, загрязнены нефтепродуктами, моторными маслами, тяжелыми металлами, солями. В результате формируется поверхностный слой, препятствующий проникновению кислорода и приводящий к гибели водных организмов. Наличие токсичных веществ в воде отрицательно влияет на здоровье местного населения, туристов и отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, санаториях, базах отдыха, расположенных на берега озера. Поэтому очищать водоем решили по-новому. И сточные воды, пройдя через фильтры, попадать в озеро будут уже полностью очищенными от нефтепродуктов и солей.


Фото: grodnonews.by

— В рамках программы «Новый мир» Фонда «Кока-Кола» был разработан проект «Создание структуры по сохранению и устойчивому управлению водными ресурсами Республиканского ландшафтного заказника «Озеры», — рассказал директор заказника Дмитрий Морозик. — Проект полностью реализован. Смонтирована передовая система песконефтеуловителей сточных вод, попадающих в озеро Белое.

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Самое большое озеро в Гродненской области - Белое, которое находится в ландшафтном заказнике «Озеры».
 
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