В Гомеле построят еще один «Макдональдс»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле появится второй «МакДональдс», сообщила во время прямой линии в «Гомельских ведомостях» начальник управления торговли и услуг горисполкома Светлана Короткевич.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Посмотрев, как новый объект сработал в первые пять дней, инвесторы сказали, что второму «МакДональдсу» в Гомеле быть однозначно: такого количества посетителей они не наблюдали ни в одном другом регионе страны.

Сейчас в Гомеле, по словам Короткевич, ищут еще одно место с хорошей проходимостью, но пока намерения не закреплены никакими письменными договоренностями.

Напомним, первый «МакДональдс» в областном центре открыли в ноябре .

А у вас есть идеи, где в нашем городе мог бы появиться еще один «Мак»?