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В Гомеле построят еще один «Макдональдс»
15.01.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле появится второй «МакДональдс»,
— Посмотрев, как новый объект сработал в первые пять дней, инвесторы сказали, что второму «МакДональдсу» в Гомеле быть однозначно: такого количества посетителей они не наблюдали ни в одном другом регионе страны.
Сейчас в Гомеле, по словам Короткевич, ищут еще одно место с хорошей проходимостью, но пока намерения не закреплены никакими письменными договоренностями.
Напомним, первый «МакДональдс» в областном центре
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