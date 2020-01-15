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В Гомеле построят еще один «Макдональдс»

15.01.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле появится второй «МакДональдс», сообщила во время прямой линии в «Гомельских ведомостях» начальник управления торговли и услуг горисполкома Светлана Короткевич.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Посмотрев, как новый объект сработал в первые пять дней, инвесторы сказали, что второму «МакДональдсу» в Гомеле быть однозначно: такого количества посетителей они не наблюдали ни в одном другом регионе страны.

Сейчас в Гомеле, по словам Короткевич, ищут еще одно место с хорошей проходимостью, но пока намерения не закреплены никакими письменными договоренностями.

Напомним, первый «МакДональдс» в областном центре открыли в ноябре.

А у вас есть идеи, где в нашем городе мог бы появиться еще один «Мак»?

 
Теги: Гомель
 
 
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