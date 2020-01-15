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«Постоянно просить о помощи – другой альтернативы нет»: история девочки с синдромом Ретта

15.01.2020 16:05 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 Милане Сафиной 8 лет. Сразу после года у нее проявилось редкое генетическое заболевание – синдром Ретта. За несколько дней она утратила все обретенные навыки. Сейчас её способность ползать, ходить, координировать движения напрямую зависит от частоты интенсивных реабилитаций, на которые в нашей стране девочку не принимают. Постоянно просить о помощи, чтобы не утрать всё – альтернативы нет.

«Постоянно просить о помощи – другой альтернативы нет»: история девочки с синдромом Ретта

Милана родилась здоровой. Вовремя начала держать головку, садиться, подниматься на ножки, рано начала ходить. Но в год и 1 месяц буквально за 4 дня ее полностью откатило назад в развитии.
– Она перестала делать все: перестала ходить, ползать, садиться, не могла даже удерживать головку, – вспоминает мама Миланы, Ольга. – Нам ставили задержку психоречевого и моторного развития, назначали медикаментозное и реабилитационное лечение. Но в чем причина – никто не знал.
Точный диагноз девочке поставили только в 3 года. Синдром Ретта – прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором ребенок теряет ранее приобретенные им навыки. Назначили верное лечение, реабилитации… Милана снова начала развиваться, научилась ползать, стоять у опоры, но вскоре у нее начались судороги.

Эпилепсия часто сопутствует синдрому Ретта, – рассказывает Ольга. – За эти годы мы испробовали уже 18 препаратов, но до конца купировать судороги не получается. Мы постоянно находимся на 2 – 3 противосудорожных. И пусть ремиссии мы так и не добились, приступы стали легче и происходят только во сне.
Ежедневно Милану укладывают на дневной и ночной сон. Пока она спит, у нее случается по несколько приступов. Когда дни волнительные (например, праздничные) – их количество может доходить до 30 за ночь.
– Я сразу вижу, когда у нее приступ, – рассказывает Ольга. – Ее вытягивает, все тело сводит судорогой, но она продолжает спать. Обнимаем ее и ждем, пока пройдет. Если приступ тяжелый – делаем укол Диазепама. Но стараемся как можно реже – Милана очень тяжело от него отходит.

Девочка посещает детский садик при Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Гродно. Ей там очень нравиться, ведь она общительная и любит быть в большой компании.

– Милана просто в восторге от садика, – рассказывает Ольга. – Там и утренники, и общение с детьми, а она очень любит любую «движуху». Воспитатели и нянечка у нас просто замечательные. Очень хочется выразить им огромную благодарность. Милана к ним очень тянется. В садике есть и бесплатный массаж для детей, ЛФК и занятия с логопедом. А когда на каждую реабилитацию приходиться собирать деньги – это просто спасение.

Про реабилитацию
В Беларуси на бесплатные интенсивные реабилитации Милану не принимают из-за эпилепсии.
– Мы никуда не можем поехать в нашей стране: ни в санаторий, ни на реабилитацию, даже в брестский «Тонус» нас не берут. А стоит перестать заниматься – все навыки Миланы уходят. Единственный вариант – брать платные реабилитации за границей. 3 раза в год Милане нужен интенсивный курс, но мы просто финансово не можем себе этого позволить. Поэтому стараемся собрать средства хотя бы на одну выездную реабилитацию в год, приглашаем домой платных специалистов, ездим к реабилитологам, приезжающим в Беларусь.

«Постоянно просить о помощи – другой альтернативы нет»: история девочки с синдромом Ретта

Милана уже давно не была на реабилитации и сейчас ее навыки снова начали пропадать. Милана перестала ходить с поддержкой, перестала подниматься на ноги.
– Сейчас собираемся взять двухнедельный платный курс ЛФК и массажа, чтобы наверстать. После реабилитаций она сразу меняется: становится более активной, подвижной. Начинает ходить на высоких коленях самостоятельно, а с поддержкой ходит и ножками.
«Постоянно просить о помощи – другой альтернативы нет»: история девочки с синдромом Ретта

Милане нужны постоянные реабилитации. К сожалению, в нашей стране на бесплатные курсы девочку не принимают. Поэтому родители ведут постоянные сборы, чтобы хотя бы раз в год вывозить ребенка на интенсивный курс.
– У Миланы судороги не зависят от реабилитаций. Они у нее только во сне. Но здесь нас никто не хочет брать. Часто люди упрекают, что ведем сборы, а здесь бесплатно не хотим… Мы очень хотим, чтобы Милана реабилитировалась в нашей стране бесплатно, но с эпилепсией нас никуда не принимают, даже в «Тонус». Думаете, мне нравится постоянно просить у людей, собрать деньги, каждый раз оставлять дома двоих детей и уезжать с Миланой на лечение? Но у нас нет выбора – без этих реабилитаций мы потеряем Милану.
О Милане
Милана – улыбчивая, веселая девчушка. У нее есть 2 сестры. Старшей – Ангелине – сейчас 15, а младшей Софии – 3 годика.
«Постоянно просить о помощи – другой альтернативы нет»: история девочки с синдромом Ретта

– У них большая взаимная любовь, – рассказывает Ольга. – София говорит: «Это моя Милана. Я ее люблю». – И Милана к ней очень тянется: они вместе играют, делятся игрушками. А Ангелина – моя помощница. Она не боится, знает, как себя вести, если у Миланы судорога. Ходит с ней на улицу, играет, помогает ухаживать. Она уже в 9 классе. Идет на золотую медаль.

До появления судорог Милана уже самостоятельно ходила, говорила «мама» и «папа», но речь, как и способность самостоятельно ходить, ушла. Милану все время перемещают на коляске, она не говорит, постоянно находится в подгузниках.
– Раньше она могла взять кусочек печеньки, колбаски, и поднести в рот. Сейчас уже не может. Из-за тремора в руках, – рассказывает Ольга. – С положения лежа может сесть, переползти с места на место. Ручками может только прибирать игрушки, вертеть их, рассматривать. Ее самые любимые – массажные светящиеся мячики. У нас их штук пятнадцать уже, – улыбается Ольга. – А еще у нее есть специальный гамак – она очень любит в нем раскачиваться.
По вечерам вся семья собирается вместе: посмотреть телевизор, выйти погулять на улицу. Милане очень нравится гулять. Ей все вокруг интересно.
– На Ольшанке очень много деток с инвалидностью. Кооперируемся с мамами, вместе гуляем. По возможности ездим в Пышки – подышать лесным воздухом, а как только каникулы – сразу в деревню к бабушке, – рассказывает Ольга. – Милана любит играть с животными. А дома у нас кот. Он всегда спит только с Миланой. Очень ее любит.
«Постоянно просить о помощи – другой альтернативы нет»: история девочки с синдромом Ретта

Как помочь Милане
Коляска, на которой возят Милану, в семье одна. Ее заказали из России уже бывшей в употреблении. Прошло 2 года, и она начала подводить.
– Сначала начали отваливаться колеса, но наш папа как-то умудрился их подчинить. Теперь разломалось крепление у сидения… А без коляски нам никуда, – рассказывает Ольга. – Она – наше средство передвижения. На улицу – в коляске, на деревню – в коляске, на реабилитацию – в коляске, везде в коляске. Она у нас одна единственная.
Необходимая сумма на покупку специализированной коляски для Миланы – Maclaren Major Elite – составляет 2762 бел.руб.
Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Милану. Вы можете помочь ребенку, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Сафина Милана:

1. Банковский благотворительный счет.
Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
2. Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
3. SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 <Имя ребенка> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Милана ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Милана 1*
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
4. USSD-запрос для абонентов life:), МТС.
Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.
* Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.
Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.
*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.
Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!
 

*Отсканированные документы Миланы Сафиной редакция 21.by готова выслать по запросу, присланному на ящик: admin@21.by 

 

 
 
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Сейчас её способность ползать, ходить, координировать движения напрямую зависит от частоты интенсивных реабилитаций, на которые в нашей стране девочку не принимают.
 
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