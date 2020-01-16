Определены даты бесплатных консультаций адвокатами

Источник материала: Газета Авангард





На заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) утверждены даты бесплатных консультаций малоимущих граждан. Такая информация размещена на сайте БРКА.

В этом году адвокаты проконсультируют 13 марта — по случаю Дня Конституции Беларуси, 8 мая — Дня Победы, 26 июня — Дня образования адвокатуры Беларуси, 1 октября — Дня пожилых людей и 4 декабря — Дня юриста.

Как правило, в эти дни бесплатно консультируют во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.