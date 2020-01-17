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Слякоть, дождь и гололед. Погода в Гомеле в выходные

17.01.2020 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этот крещенский уик-энд все снова пойдет не по плану. Вместо сугробов и прозрачных ледяных купелей — дождь, грязь, а потом, по данным pogoda.by, еще и гололед.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Итак, в субботу около нуля и солнечно.

В воскресенье днем мокрый снег с дождем, к вечеру еще и подморозит, так что — осторожнее на дорогах!

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В этот крещенский уик-энд все снова пойдет не по плану. Вместо сугробов и прозрачных ледяных купелей, дождь, грязь, а потом еще и гололед.
 
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