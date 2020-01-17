«Спят в куртках, еды мало». Детей, которых отец не пускал в школу, собираются забрать в приют

Источник материала: Tut.by

Про многодетную семью Бабакулыевых из Великой Слободы Кореличского района TUT.BY писал в октябре прошлого года . Тогда трое детей полтора месяца не ходили в школу. Отец объяснял, что денег в семье нет, чтобы нормально одеть школьников. Сам он потерял работу и считал, что его незаконно уволили. В ситуацию вмешалась Нацкомиссия по правам ребенка. Детям купили одежду и канцтовары, а прокуратура пообещала разобраться с увольнением. Изменилось ли что-то в семье?



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Я все еще не работаю. Жду еще несколько ответов от прокуратуры. Дети в школу ходят. У них там все хорошо — и с поведением, и с учебой, — рассказывает TUT.BY Рустам Бабакулыев.

Говорит, что недавно он получил один ответ от прокуратуры — по поводу законности его увольнения. В документе написано, что режим рабочего времени Рустама все-таки не соответствовал требованиям законодательства. «За это и другие нарушения трудового законодательства должностные лица (хозяйства. — Прим. TUT.BY) привлечены к дисциплинарной и административной ответственности».

А вот дополнительное соглашение, где были прописаны изменения условий труда — которое отказался подписать Рустам, — по мнению прокуратуры, было законным: наниматель имеет право изменить существенные условия труда работника. Так как Рустам не подписал соглашение, контракт с ним был расторгнут. То есть все в этом случае было законно.

С этим ответом Рустам не согласился — и отправил в прокуратуру новое заявление, где в том числе просил прокурора направить обращение в суд, чтобы мужчину восстановили на прежнем рабочем месте. Сейчас ждет ответа.

За ситуацией в семье пристально следят в Кореличском райисполкоме. Дети до сих пор стоят на учете в СОП. Создана специальная комиссия, которая должна посещать семью — однако в дом Рустам никого не пускает. К семье приезжали и представители местного отдела образования, и заместитель председателя райисполкома, специалисты отдела по труду и соцзащите, а также учителя и медики.

— Ситуация такова. На тот момент, когда история с семьей приобрела резонанс, мы проблему сняли — за средства районного бюджета детей одели, купили необходимые канцтовары и средства гигиены. И дети пошли в школу , где они, кстати, регулярно питаются. Старшие — два раза в день, младший ребенок — три раза. Дети ходили в школу и на каникулах. Для них была разработана специальная программа, чтобы подтянуть их по всем предметам. Мы понимали, что их отец вряд ли пойдет на работу, пока не получит ответ прокуратуры. Но вот ответ есть, а работы у него — нет. При этом мы несколько раз приезжали комиссией к ним в гости, однако ни попасть в дом, ни как-то договорится мы не можем. Одни только представители школы 14 раз приезжали в Великую Слободу, но попасть в дом смогли только два раза. И то — дальше коридора их не пустили. Сейчас у семьи есть задолженность по коммунальным платежам, дома холодно, дети спят в куртках, — рассказывает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома Ольга Базар.

На этой неделе, по ее словам, в школе детей спросили, что они едят дома и хватает ли им еды. Оказалось, рацион скуден: картошка, блины, крупы. Рустам тоже говорит, что ситуация не ахти — денег порой нет даже на дрова.

В райисполкоме снова решили помочь Бабакулыевым. На днях местное отделение Белорусского общества Красного Креста и хозяйство сформируют продуктовую посылку, которую привезут в Великую Слободу.

Однако местные власти говорят, что сейчас стоит вопрос об изъятии детей из семьи. По словам Ольги Базар, мера эта вынужденная и крайняя, однако ситуация за последние несколько месяцев так и не поменялась в лучшую сторону. В райисполкоме объясняют: дети находятся в опасной ситуации, а семья не выполняет все те условия, которые были расписаны в индивидуальном плане защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, признанного находящимся в социально опасном положении.

О том, что дети могут попасть в приют, местные власти предупредили и Рустама.

Он же считает, что таким образом, через детей, его хотят заставить работать на условиях, которые для него неприемлемы.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

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