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«Спят в куртках, еды мало». Детей, которых отец не пускал в школу, собираются забрать в приют
17.01.2020 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Про многодетную семью Бабакулыевых из Великой Слободы Кореличского района TUT.BY
— Я все еще не работаю. Жду еще несколько ответов от прокуратуры. Дети в школу ходят. У них там все хорошо — и с поведением, и с учебой, — рассказывает TUT.BY Рустам Бабакулыев.
Говорит, что недавно он получил один ответ от прокуратуры — по поводу законности его увольнения. В документе написано, что режим рабочего времени Рустама все-таки не соответствовал требованиям законодательства. «За это и другие нарушения трудового законодательства должностные лица (хозяйства. — Прим. TUT.BY) привлечены к дисциплинарной и административной ответственности».
А вот дополнительное соглашение, где были прописаны изменения условий труда — которое отказался подписать Рустам, — по мнению прокуратуры, было законным: наниматель имеет право изменить существенные условия труда работника. Так как Рустам не подписал соглашение, контракт с ним был расторгнут. То есть все в этом случае было законно.
С этим ответом Рустам не согласился — и отправил в прокуратуру новое заявление, где в том числе просил прокурора направить обращение в суд, чтобы мужчину восстановили на прежнем рабочем месте. Сейчас ждет ответа.
За ситуацией в семье пристально следят в Кореличском райисполкоме. Дети до сих пор стоят на учете в СОП. Создана специальная комиссия, которая должна посещать семью — однако в дом Рустам никого не пускает. К семье приезжали и представители местного отдела образования, и заместитель председателя райисполкома, специалисты отдела по труду и соцзащите, а также учителя и медики.
— Ситуация такова. На тот момент, когда история с семьей приобрела резонанс, мы проблему сняли — за средства районного бюджета детей одели, купили необходимые канцтовары и средства гигиены.
На этой неделе, по ее словам, в школе детей спросили, что они едят дома и хватает ли им еды. Оказалось, рацион скуден: картошка, блины, крупы. Рустам тоже говорит, что ситуация не ахти — денег порой нет даже на дрова.
В райисполкоме снова решили помочь Бабакулыевым. На днях местное отделение Белорусского общества Красного Креста и хозяйство сформируют продуктовую посылку, которую привезут в Великую Слободу.
Однако местные власти говорят, что сейчас стоит вопрос об изъятии детей из семьи. По словам Ольги Базар, мера эта вынужденная и крайняя, однако ситуация за последние несколько месяцев так и не поменялась в лучшую сторону. В райисполкоме объясняют: дети находятся в опасной ситуации, а семья не выполняет все те условия, которые были расписаны в индивидуальном плане защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, признанного находящимся в социально опасном положении.
О том, что дети могут попасть в приют, местные власти предупредили и Рустама.
Он же считает, что таким образом, через детей, его хотят заставить работать на условиях, которые для него неприемлемы.
TUT.BY будет следить за развитием ситуации.
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Про многодетную семью Бабакулыевых из Великой Слободы Кореличского района TUT.BY писал в октябре прошлого года. Тогда трое детей полтора месяца не ходили в школу....
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