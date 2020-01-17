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С начала 2020 года в Могилёвской области дети-пассажиры уже дважды становились участниками дорожно-транспортных происшествий

17.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

С начала 2020 года в Могилёвской области дети-пассажиры дважды становились участниками дорожно-транспортных происшествий. Жизнь одного из них уже не вернуть.

Так 4 января вблизи агрогородка Сидоровичи Могилёвского района водитель, двигаясь на автомашине «Фольксваген Поло», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Бенц Спринтер». От удара автомашины загорелись. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» и его 13-летний пассажир погибли на месте. Оба – жители Быхова. Водитель и 8 пассажиров микроавтобуса с травмами были доставлены в больницу.

11 января в Могилёве водитель, двигаясь на автомобиле «Пежо-306» по улице Челюскинцев, проезжая перекресток с улицей Воровского, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». От удара «Фольксваген» развернуло, он врезался в «Сеат», который двигался попутно. В результате ДТП 3 человека получили травмы: 7-летний пассажир «Фольксавагена» (находился в детском удерживающем устройстве), а также 2-ое пассажиров «Пежо» 56-ти лет госпитализированы. Все местные жители.

Перевозка самых важных пассажиров, детей, должна быть безопасной. Малышей до 5-ти лет нужно обязательно перевозить с помощью детских удерживающих устройств, которые соответствуют их весу и росту. Если маленькому пассажиру от 5-ти до 12-ти лет, то его можно перевозить с помощью бустера или специальной подушки для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Важно помнить, что перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье, ЗАПРЕЩЕНА.

Следует отметить, что Правила дорожного движения разрешают 12-летнему пассажиру занимать переднее пассажирское сидение, однако как показывает практика, это место в автомобиле зачастую самое небезопасное для юного пассажира.

Правила перевозки детей в автомобиле (в автобусе при перевозке групп детей) обязывают водителя неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: выбирать оптимальный скоростной режим и не совершать рискованных маневров. Такой подход в случае аварии может спасти жизнь и здоровье пассажиров.

Госавтоинспекция призывает родителей позаботиться о маленьких пассажирах. От вашего отношения к безопасности малышей в автомобиле зависит их жизнь!

Максим СИЛИЧ,

старший Госавтоинспектор отделения ГАИ Глусского РОВД

 
 
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С начала 2020 года в Могилёвской области дети-пассажиры дважды становились участниками дорожно-транспортных происшествий. Жизнь одного из них уже не вернуть. Так 4...
 
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