Чем будет жить Могилевщина в 2020-м? Топ-3 направлений от губернатора Зайца

Источник материала: Tut.by

Знаете, в какую сторону будет двигаться Могилевская область в 2020 году? Об этом рассказал глава региона Леонид Заяц во время пресс-конференции. Мы выбрали три самых важных момента, о которых он говорил.

Сады и больницы



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Чиновники считают, что совершенствование социальной инфраструктуры даст толчок для ускорения экономического развития региона, не говоря уже о повышении качества жизни людей.

Потому в этом году намерены открыть поликлинику в микрорайоне Казимировка в Могилеве. Предположительно, в ноябре. Поликлинику уже строят, деньги на работы предусмотрены. В учреждении будут обслуживать детей и взрослых ближайших микрорайонов, а также Могилевского района.

«В Бобруйске будет реконструирован лечебный корпус с детской поликлиникой в городской детской больнице. В микрорайоне № 7 появится детский сад на 240 мест с бассейном», — приводит слова Леонида Зайца сайт облисполкома.

Чиновники начнут решать вопрос строительства кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы, ремонта второго и третьего этажей в Глусской районной больнице.

Также будут достраивать бассейн в СШ № 46 Могилева.

Ставка на предпринимателей



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Экономика регионов может существенно вырасти за счет бизнеса, считают чиновники. На сегодня четверть объема промышленного производства в Могилевской области, — продукция субъектов малого и среднего предпринимательства. Треть экспорта — тоже работа частников такого уровня.

А в некоторых районах вклад малого и среднего бизнеса в бюджет является определяющим. В Могилевском районе он уже достиг 79,4%, Костюковичском — 57,8%, Бобруйском — 46,6%, Чаусском — 39%.

— Вывод очевиден: бизнес сегодня является важнейшим резервом социально-экономического развития регионов, — констатировал Леонид Заяц.

При чем тут власть? Облисполком заявляет, что субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, выдавал и будет продолжать выдавать субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами. Банки же предоставляют льготные кредиты за счет средств областного бюджета, размещенных в депозиты этих банков. В 2019 году такая поддержка была оказана 16 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 980 тыс. рублей.

Льготы для юго-востока области



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Да-да, те самые, которое вроде бы помогли, а вроде и не очень. Так вот действие указа о льготах хотят продлить, а сами льготы увеличить.

Оказалось, не те льготы. Как (не) сработал указ о развитии юго-востока Могилевщины — и что ждет регион

Напомним, в чем суть. Указ № 235 от 8 июля 2015 года касается семи районов Могилевской области: Кричевского, Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Славгородского, Чериковского и Хотимского. До 2020 года этим регионам дали льготы — предполагалось, что существенные — для развития социальной сферы и экономики:

вновь созданные на этой территории после 1 июля 2015 года предприятия могут получить преференции в виде построенной за счет республиканского и областного бюджетов инженерной инфраструктуры;

новые юрлица могут получить снижение размера обязательных страховых взносов — с 35% до 24% и уменьшение на 3% подоходного налога для работников этих предприятий и производств;

жители этих семи районов могут купить, построить или реконструировать жилье на этой территории, получив 1%-ный кредит на 20 лет. Важное условие — работать на местных предприятиях не менее 10 лет с момента заключения кредитного договора.

Теперь действие указа хотят продлить еще на 5 лет. Цель та же: не дать людям уехать, предоставив им для этого возможности получать хорошую зарплату, купить жилье.

Но дело в том, что для бизнеса юго-восток за 5 лет так и остался не очень привлекательным регионом. А нет бизнеса — нет работы, зарплат, налогов в бюджете и далее по цепочке.

Поэтому льготы для новых предприятий и производств на юго-востоке хотят усилить за счет государственной финансовой поддержки в виде бюджетных трансфертов из республиканского бюджета на возмещение части затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов. А также с привлечением 20%-ных кредитов Банка развития единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию в полном объеме и 15% ежемесячно равными долями в течение трех лет по факту выхода объекта на полную проектную мощность.

Важно: это пока только проект, но уже готовый. Будут ли приняты изменения, пока не известно.