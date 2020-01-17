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«У нас даже в обморок падают». Проктологи - о пациентах, частых жалобах и профессии
17.01.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проктологи — врачи, работающие с очень интимной сферой, к которым многие не только стесняются, но и боятся идти на прием. Мы пригласили в студию таких специалистов и узнали, с чем чаще всего к ним обращаются, как люди ведут себя на приеме (иногда даже падают в обморок!), и что нужно делать, чтобы избежать геморроя.
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Пациенты просят подарить им одноразовое белье, а некоторые даже уходят в нем.
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