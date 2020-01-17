«У нас даже в обморок падают». Проктологи - о пациентах, частых жалобах и профессии

Источник материала: Tut.by

Проктологи — врачи, работающие с очень интимной сферой, к которым многие не только стесняются, но и боятся идти на прием. Мы пригласили в студию таких специалистов и узнали, с чем чаще всего к ним обращаются, как люди ведут себя на приеме (иногда даже падают в обморок!), и что нужно делать, чтобы избежать геморроя.