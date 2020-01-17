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Работник ломбарда взял из кассы деньги и проиграл их в казино
17.01.2020 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работник ломбарда забрал крупную сумму из кассы и прогулял ее в казино. Его задержали. Подробности
30-летний мужчина работал товароведом в ломбарде в Минске. Однажды он забрал из кассы деньги и значительную часть потратил в казино. Недостачу с предыдущей смены заметил администратор ломбарда и обратился в милицию. Товароведа задержали.
Ущерб составил более 9400 рублей. Эту сумму мужчина уже возместил ломбарду.
Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям мужчины.
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Ущерб составил более 9400 рублей. Эту сумму мужчина уже возместил ломбарду.
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