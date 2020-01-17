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Работник ломбарда взял из кассы деньги и проиграл их в казино

17.01.2020 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работник ломбарда забрал крупную сумму из кассы и прогулял ее в казино. Его задержали. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

30-летний мужчина работал товароведом в ломбарде в Минске. Однажды он забрал из кассы деньги и значительную часть потратил в казино. Недостачу с предыдущей смены заметил администратор ломбарда и обратился в милицию. Товароведа задержали.

Ущерб составил более 9400 рублей. Эту сумму мужчина уже возместил ломбарду.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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Ущерб составил более 9400 рублей. Эту сумму мужчина уже возместил ломбарду.
 
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