МВД: Мы в режиме реального времени видим IP-адреса тех, кто интересуется детским порно

Источник материала: Tut.by

В Беларуси для выявления торговцев наркотиками и потенциальных педофилов создано подразделение интернет-разведки. Оно пользуется программой, которая в режиме реальном времени отслеживает интернет-адреса тех, кто интересуется детским порно. Об этом каналу ОНТ рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.



Снимок из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам Геннадия Казакевича, в интернете злоумышленники на условиях анонимности, с применением TOR-браузеров и специальных программ, кажутся невидимыми. Но лишь на первый взгляд.

— Но мы тоже меняемся — и создали подразделение интернет-разведки, которое достаточно эффективно выявляет и торговцев наркотиками, и потенциальных педофилов. Не буду скрывать: у нас есть специальная программа, которая в режиме реального времени позволяет видеть IP-адреса людей, которые интересуются, например, детским порно. И поверьте, в этом плане масштабы зараженности республики достаточно серьезные.

Собеседник упомянул, что в прошлом году 487 детей пострадали от действий педофилов. А вообще, как сообщалось ранее, за последние 6 лет число выявленных и пресеченных преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, выросло в 22 раза, а число педофилов — в 7 раз.

Ведомство работает по двум направлениям: во-первых, вместе с Мининформом пресекает доступ пользователей к деструктивному контенту — о наркотиках, к детскому порно и так далее. Например, только по наркотикам в прошлом году было закрыто 400 таких ресурсов.

— Второе направление — получение и проверка информации о потенциальных педофилах. Например, тех, кто скачивает и коллекционирует детское порно. Или тех, кто был замечен в груминге — склонении детей к сексуальному контакту через интернет. Выявляем и пресекаем, независимо от места жительства, — рассказал Казакевич.