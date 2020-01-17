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Прорубь - везде. Где окунуться в Крещение в такую теплую зиму
17.01.2020 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в Крещение будут организованы семь купелей. Ну, как купелей… С
Вот их адреса:
• на набережной Сожа в районе Киевского спуска — с 10.30 до 15.00 19 января;
• в пляжной зоне, слева от пешеходного моста через Сож (Центральный пляж);
• на водоеме у храма Святого архангела Михаила (Речицкий проспект, 34) — с 10.00 до 22.00 18 января и с 8.00 до 22.00 19 января;
• на Новобелицком пляже;
• на водоеме в районе улицы Озерной (Железнодорожный район);
• на водоеме у храма Святого великомученика Георгия Победоносца (1-й переулок Крупской, 8а);
• на спасательной станции «Западная» (урочище Шведская горка).
Давайте вспомним, как окунались в Крещение в прошлые годы.
В январе 2019 на Центральном пляже
А вот
Холоднее всего за последние годы было в
А вот в 2015-м году погода в Крещение
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В Гомеле будут организованы семь купелей. Расположены они будут вот по этим адресам.
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