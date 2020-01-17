Прорубь - везде. Где окунуться в Крещение в такую теплую зиму

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в Крещение будут организованы семь купелей. Ну, как купелей… С такой зимой , как эта, любая река — одна сплошная купель. И все-таки специалисты просят окунаться только в специально отведенных местах: во-первых, их освятят, во-вторых, будут дежурить спасатели ОСВОДа и медики.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Вот их адреса:

• на набережной Сожа в районе Киевского спуска — с 10.30 до 15.00 19 января;

• в пляжной зоне, слева от пешеходного моста через Сож (Центральный пляж);

• на водоеме у храма Святого архангела Михаила (Речицкий проспект, 34) — с 10.00 до 22.00 18 января и с 8.00 до 22.00 19 января;

• на Новобелицком пляже;

• на водоеме в районе улицы Озерной (Железнодорожный район);

• на водоеме у храма Святого великомученика Георгия Победоносца (1-й переулок Крупской, 8а);

• на спасательной станции «Западная» (урочище Шведская горка).



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Давайте вспомним, как окунались в Крещение в прошлые годы.

В январе 2019 на Центральном пляже было многолюдно . А на термометр показывал -5°С.



Фото: Сергей Комков

А вот как окунались в ночь на 19 января на территории храма святого Архангела Михаила в Гомеле в 2018 году.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Холоднее всего за последние годы было в Крещение — 2017 . Градусник показывал -8°С, но они ощущались как все -15°С .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А вот в 2015-м году погода в Крещение была похожа на сегодняшнюю — пасмурно и около нуля.



Фото: Иван Яриванович