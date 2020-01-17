ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прорубь - везде. Где окунуться в Крещение в такую теплую зиму

17.01.2020 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в Крещение будут организованы семь купелей. Ну, как купелей… С такой зимой, как эта, любая река — одна сплошная купель. И все-таки специалисты просят окунаться только в специально отведенных местах: во-первых, их освятят, во-вторых, будут дежурить спасатели ОСВОДа и медики.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Вот их адреса:

• на набережной Сожа в районе Киевского спуска — с 10.30 до 15.00 19 января;

• в пляжной зоне, слева от пешеходного моста через Сож (Центральный пляж);

• на водоеме у храма Святого архангела Михаила (Речицкий проспект, 34) — с 10.00 до 22.00 18 января и с 8.00 до 22.00 19 января;

• на Новобелицком пляже;

• на водоеме в районе улицы Озерной (Железнодорожный район);

• на водоеме у храма Святого великомученика Георгия Победоносца (1-й переулок Крупской, 8а);

• на спасательной станции «Западная» (урочище Шведская горка).


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Давайте вспомним, как окунались в Крещение в прошлые годы.

В январе 2019 на Центральном пляже было многолюдно. А на термометр показывал -5°С.


Фото: Сергей Комков

А вот как окунались в ночь на 19 января на территории храма святого Архангела Михаила в Гомеле в 2018 году.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Холоднее всего за последние годы было в Крещение — 2017. Градусник показывал -8°С, но они ощущались как все -15°С .


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А вот в 2015-м году погода в Крещение была похожа на сегодняшнюю — пасмурно и около нуля.


Фото: Иван Яриванович
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле будут организованы семь купелей. Расположены они будут вот по этим адресам.
 
Новости дня
Новости общества
 
Памятник Пушкину в Минске разрисовали красной краской. Очевидцы вызвали милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика