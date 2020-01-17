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Пропавший минский школьник нашелся в Москве у подруги
17.01.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя сутки поисков милиция нашла пропавшего подростка из Минска. Он был в гостях у подруги в Москве,
Как TUT.BY
Сегодня в 12.40 пресс-служба МВД сообщила, что оперативники Первомайского РУВД вместе с российскими коллегами нашли подростка в Москве.
«Полицейские оформляют подростка в приемник-распределитель. С ним все в порядке. В ближайшее время подросток будет передан родителям», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Оказалось, школьник был в гостях у своей подруги, которая вместе с матерью недавно переехала из Минска в Москву.
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Подруга подростка как раз недавно переехала из Беларуси в Россию.
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