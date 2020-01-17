Пропавший минский школьник нашелся в Москве у подруги

Источник материала: Tut.by

Спустя сутки поисков милиция нашла пропавшего подростка из Минска. Он был в гостях у подруги в Москве, сообщает пресс-служба МВД.

Как TUT.BY писал ранее, подросток еще утром 15 января ушел из дома по улице Кнорина. Его мама надеялась, что сын вернется, поэтому в милицию обратилась только вечером 16-го.

Сегодня в 12.40 пресс-служба МВД сообщила, что оперативники Первомайского РУВД вместе с российскими коллегами нашли подростка в Москве.

«Полицейские оформляют подростка в приемник-распределитель. С ним все в порядке. В ближайшее время подросток будет передан родителям», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, школьник был в гостях у своей подруги, которая вместе с матерью недавно переехала из Минска в Москву.