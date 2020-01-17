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Без привычной проруби. Где на Гродненщине можно будет окунуться в Крещение

17.01.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крещение в этом году пройдет без традиционных морозов, льда на водоемах тоже не будет. Теплая зима вносит в ритуал свои коррективы, но, как и раньше, на водоемах Гродненщины оборудуют специальные места для крещенских купаний, где будут дежурить сотрудники ОСВОДа, спасатели и медики. Во всех православных храмах региона пройдут торжественные службы, а также освятят воду. Где и в какое время традиционно можно окунуться в (не) прорубь?


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Гродно основным и традиционным местом для крещенского купания будет озеро Юбилейное. Здесь окунуться можно с 13 до 15 часов. На водоеме традиционно будет оборудовано место для совершения обряда, которое освятят священники. Также будут дежурить спасатели и сотрудники ОСВОДа. Окунуться можно будет и в водоемах в Вертилишках, Гоже, Таболе и в Поречье.

В Лиде 19 января пройдет традиционный Крестный ход, после которого священник освятит воду в Лидском озере. Начало Крестного хода — 16.00.

В Ошмянах окунуться можно будет в реке Ошмянка с 13.00 или в водоеме-копани по улице Пионерской, рядом с мясокомбинатом. Сюда можно прийти с 11.30.
Также купель будет организована в деревне Огородники, где окунуться можно будет с 12.00. Рядом с данными водоемами будет организовано дежурство спасателей.

Уже 18 января в Мостах окунуться можно будет у спасательной станции (c 20.00 до 23.00, перед началом обряда купель освятят священники). А 19 января окунуться здесь можно будет с 12.00. Также в этот день можно прийти к Свято-Троицкой Щарской кринице.


Таким Крещение было в 2019 году в деревне Табола, которая находится недалеко от Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Сморгони купель организуют на реке в парке. 18 января вечером пройдет освящение воды и первый Крестный ход, второй же пройдет с утра 19 января, также состоится молебен, а окунуться в этот день можно будет с 11.00.

В Волковыске окунаться будут на озере рядом с санаторием «Пралеска». Здесь массовое купание начнется в 14.30. А также купель будет организована на водоеме «Дамба» в самом районном центре. Сюда можно приходить с полудня 19 января.


Крещение-2018. Озеро Юбилейное. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Слонимском районе обряд омовения можно будет совершить в купальнях Жировичского монастыря, а также на озере в Лобазовке.

В Зельве 19 января в Свято-Троицкой церкви пройдет торжественная литургия, а потом Крестный ход. Окунуться можно будет в Зельвенском водохранилище.

В Ивье также пройдет традиционный Крестный ход от церкви до источника, где находится оборудованная купель.

В Вороново в местном храме также пройдет торжественная служба, а после этого, на озере оборудуют купель.
В Щучине после богослужения в храмах Святого Архистратига Михаила и Богоявления пройдет крестный ход к Щучинскому озеру. Священники освятят воду.


Крещение-2017. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Также купели будут организованы в Дятлово, Новогрудке и на озере Свитязь в Новогрудском районе.

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Теги: Гродно
 
 
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Крещение в этом году пройдет без традиционных морозов, льда на водоемах тоже не будет. Теплая зима вносит в ритуал свои коррективы, тем не менее, как и раньше, на...
 
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