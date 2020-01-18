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Новым китайским вирусом могли заразиться сотни людей
18.01.2020 23:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Число людей, заразившихся таинственным вирусом, который недавно
По состоянию на субботу китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом. Но согласно оценкам британских экспертов, которыми они поделились с Би-би-си, этот показатель на самом деле приближается к 1700.
Исследование было проведено в Центре глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения.
«Эта ситуация меня тревожит намного больше, чем неделю назад», — говорит эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.
Известно, что в декабре от вируса, вызывающего респираторные заболевания,
Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя; аналогичные меры в пятницу ввели в трех крупных аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.
Как получили новые данные?
Главным критерием при оценке масштабов проблемы стало количество случаев заболевания, выявленных в других странах.
Хотя вспышка заболевания
«Это дало мне повод для опасений, — говорит Фергюсон. — То, что Ухань „экспортировал“ эти три случая в другие страны, означает, что инфицированных должно быть намного больше, чем сообщалось».
Точную цифру получить невозможно, однако ученые могут составить представление о масштабах вспышки, учитывая данные о самом вирусе, размерах местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров.
В Ухане живет около 18 миллионов человек, однако через его международный аэропорт каждый день путешествуют за рубеж только 3,4 тысячи пассажиров.
Согласно детальным расчетам, результаты которых были
Что мы знаем о вирусе?
У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.
Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию
К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.
В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.
Генетический анализ нового вируса показал, что он стоит ближе к вирусам, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), или атипичную пневмонию, чем к другим коронавирусам, которыми может заразиться человек.
Что все это означает?
Китайские власти утверждают, что пока не было зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку. По их словам, вирус пересек межвидовой барьер и передался человеку от зараженных животных на рынке в городе Ухань.
Однако профессор Фергюсон полагает, что к возможности передачи этого вируса от человека к человеку следовало бы подойти куда серьезнее.
«Исходя из того, что мы знаем о коронавирусах, маловероятно, чтобы одни лишь контакты с животными дали такое количество инфицированных», — считает он.
Для оценки опасности крайне важно понимать, как распространяется новый вирус. Китайское отделение ВОЗ признало, что сделанный в Британии анализ был очень полезен и поможет в борьбе с распространением эпидемии.
«Нам еще многое предстоит узнать о новом коронавирсуе, — говорится в заявлении китайских чиновников, — нам пока не хватает информации, чтобы с точностью установить, как именно он передается, чтобы узнать о клинических особенностях заболевания, масштабах его распространения и его источнике, который пока не определен».
Доктор Джереми Фаррар, глава благотворительной организации Wellcome, которая занимается медицинскими исследованиями, считает: «Эта эпидемия будет еще развиваться. Остается неопределенность, и есть много пробелов в информации, но очевидно, что идет речь о некотором уровне передачи от человека к человеку».
«Начинают поступать данные о новых случаях в Китае и других странах, и вполне вероятно, что случаев будет еще много — и в разных странах, как показывают данные этого моделирования», — заключает Фаррар.
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Число людей, заразившихся таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, намного превышает официальные данные, полагают ученые.
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