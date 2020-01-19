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Рожденные свыше водою и Святым Духом. С Крещением Господним!

19.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

19 января великий праздник Крещения Господня, также именуемый Богоявлением, одарит благодатью православных верующих.

Рожденные свыше водою и Святым Духом. С Крещением Господним!

О событии нам повествует Святое Евангелие. Господь наш Иисус Христос приходит на берег реки Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы совершить Святое Крещение. Тот смиренно отвечает Сыну Божиему, что даже не достоин развязать Его обуви и сам должен от Него креститься. Но Иисус Христос решительно говорит, что Иоанну следует совершить предначертанное Господом, и тот повинуется.

Далее следует объяснение того, почему этот праздник называется еще и Богоявлением. Непостижимым и дивным образом Господь – Святая Троица – является в трех лицах говорящего «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Бога Отца, принимающего Святое Крещение Сына Божиего Иисуса Христа и снисходящего на Него в виде голубя Святого Духа.

Для всякого христианина Святое Крещение не просто великий праздник, но и исполненное особого смысла духовное поучение. Ибо Господь Иисус Христос снисходит в реку Иордан и тем самым освящает все водное естество. Недаром, братья и сестры, в крещенские дни вода – святая. Мы набираем ее и храним в течение всего года. И вода, если находится в должном месте, сохраняет свои целительные свойства.

Также Господь Иисус Христос, принимая Крещение, показывает нам путь ко спасению. В Евангелии от Иоанна сказано: «Не может войти в жизнь вечную человек, если он не родится свыше водою и Святым Духом». Посему для нас таинство Крещения является и вторым рождением – духовным – для жизни в Церкви и для жизни вечной, в Царствии Небесном.

Крещение – это еще и таинство, которое служит нам примером покаяния. Приходя на реку Иордан к Иоанну Крестителю, люди исповедовались, каялись и, принимая Крещение, получали прощение своих грехов.

Так и мы, братья и сестры, в исполненный Божией милости день должны стремиться не только взять святую водичку, но главное – принести личное покаяние и родиться для жизни вечной. Ибо, если мы будем соблюдать данные при таинстве Крещения обеты, то и Господь дарует нам спасение и Царствие Небесное.

Анатолий ШЕЛЕСТ,
настоятель Свято–Воскресенского храма агр. Луки

 
 
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19 января великий праздник Крещения Господня, также именуемый Богоявлением, одарит благодатью православных верующих. О событии нам повествует Святое Евангелие....
 
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