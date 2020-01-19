ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 января — День спасателя. Кореличчина поздравляет!

19.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

19 января — День спасателя. Кореличчина поздравляет!

Паважаныя супрацоўнікі і ветэраны раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях!

Прыміце сардэчныя віншаванні з прафесійным святам — Днём выратавальніка!

Ваша штодзённая праца па папярэджанні надзвычайных сітуацый, аператыўнасць і зладжанасць дзеянняў выклікаюць удзячнасць і павагу жыхароў раёна.

На рахунку раённай службы па надзвычайных сітуацыях нямала дасягненняў, якія сведчаць аб добрай прафесійнай вывучцы і вернасці службоваму абавязку. Выказваем упэўненасць, што шматгадовыя традыцыі службы, памножаныя на сучасныя вопыт і веды, будуць і ў далейшым залогам надзейнай абароны жыцця нашых людзей.

У ваша прафесійнае свята жадаем усім работнікам і ветэранам службы моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту, далейшых поспехаў у вашай высакароднай справе.

Няхай у вашых сем’ях пануюць мір, любоў і згода!

Раённы выканаўчы камітэт
Раённы Савет дэпутатаў

19 января — День спасателя. Кореличчина поздравляет!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя МЧС Республики Беларусь!

День спасателя – это не выходной, а обычный рабочий день для работников спасательных служб, заступивших на сутки. Для многих граждан эта повседневная работа остается незамеченной, но, когда нарушается привычный порядок, люди с надеждой обращаются именно к нам, ведь спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная работа, требующая высокой квалификации, инициативности, ответственности и мужества. Отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться на чужую беду – эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях МЧС нашего поселка. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете судьбы людей.

Профилактическая работа, проводящаяся районным отделом по предупреждению чрезвычайных ситуаций, является надежной гарантией стабильности и благополучия жителей Кореличины.

Слова особой признательности выражаю ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и любви к Родине.

Искренне благодарю всех кореличских спасателей за службу. Уверен в вашем профессионализме, предельной собранности, выдержке, способности в любой нештатной ситуации оперативно принимать верные решения.

Пусть главной наградой за ваш нелегкий труд и спасенные жизни по-прежнему остаются безмерная благодарность людей, слова признательности от тех, кого вы спасли, от их родственников и друзей, а еще – искреннее уважение общества. Вы этого по-настоящему заслуживаете.

Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, жизненного оптимизма и праздничного настроения, успехов в благородном деле служения людям!

Денис СТОДОЛЬНИК,
начальник Кореличского РОЧС

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паважаныя супрацоўнікі і ветэраны раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях! Прыміце сардэчныя віншаванні з прафесійным святам — Днём выратавальніка! Ваша...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рожденные свыше водою и Святым Духом. С Крещением Господним!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика