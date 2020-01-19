19 января — День спасателя. Кореличчина поздравляет!

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Паважаныя супрацоўнікі і ветэраны раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях!

Прыміце сардэчныя віншаванні з прафесійным святам — Днём выратавальніка!

Ваша штодзённая праца па папярэджанні надзвычайных сітуацый, аператыўнасць і зладжанасць дзеянняў выклікаюць удзячнасць і павагу жыхароў раёна.

На рахунку раённай службы па надзвычайных сітуацыях нямала дасягненняў, якія сведчаць аб добрай прафесійнай вывучцы і вернасці службоваму абавязку. Выказваем упэўненасць, што шматгадовыя традыцыі службы, памножаныя на сучасныя вопыт і веды, будуць і ў далейшым залогам надзейнай абароны жыцця нашых людзей.

У ваша прафесійнае свята жадаем усім работнікам і ветэранам службы моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту, далейшых поспехаў у вашай высакароднай справе.

Няхай у вашых сем’ях пануюць мір, любоў і згода!

Раённы выканаўчы камітэт

Раённы Савет дэпутатаў





Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя МЧС Республики Беларусь!

День спасателя – это не выходной, а обычный рабочий день для работников спасательных служб, заступивших на сутки. Для многих граждан эта повседневная работа остается незамеченной, но, когда нарушается привычный порядок, люди с надеждой обращаются именно к нам, ведь спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная работа, требующая высокой квалификации, инициативности, ответственности и мужества. Отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться на чужую беду – эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях МЧС нашего поселка. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете судьбы людей.

Профилактическая работа, проводящаяся районным отделом по предупреждению чрезвычайных ситуаций, является надежной гарантией стабильности и благополучия жителей Кореличины.

Слова особой признательности выражаю ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и любви к Родине.

Искренне благодарю всех кореличских спасателей за службу. Уверен в вашем профессионализме, предельной собранности, выдержке, способности в любой нештатной ситуации оперативно принимать верные решения.

Пусть главной наградой за ваш нелегкий труд и спасенные жизни по-прежнему остаются безмерная благодарность людей, слова признательности от тех, кого вы спасли, от их родственников и друзей, а еще – искреннее уважение общества. Вы этого по-настоящему заслуживаете.

Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, жизненного оптимизма и праздничного настроения, успехов в благородном деле служения людям!

Денис СТОДОЛЬНИК,

начальник Кореличского РОЧС