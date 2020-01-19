«Принимаю песни, танцы и биткоины». Как детям в деревне под Лиозно вернули «украденный» Новый год

Источник материала: Tut.by

Помните многодетную семью Котиковых из деревни Замшино из-под Лиозно, которая на Новый год и Рождество осталась без денег , так как местный колхоз не выдал отцу зарплату, а матери — «детские»? Мама тогда еще нам в интервью сказала, что у ее детей «украли Новый год». Так вот Новый год — с Дедом Морозом, подарками и смехом — у них все-таки был! И случился он как раз на Крещение. Настоящий праздник не только детям Котиковых, но и другим сельским ребятишкам, чьи родители тоже сидят без зарплаты, устроило благотворительное сообщество из Витебска «Доброе сердце». Волонтеры неделю собирали подарки, а 19 января привезли их в Замшино.



Варя Котикова

Представители «Доброго сердца» узнали о трудной ситуации в семье Сергея и Риммы Котиковых из нашей публикации. И решили помочь. Одна из организаторов сообщества, витебская предпринимательница Наталья Киселева, позвонила Римме Котиковой и спросила, что конкретно им нужно из вещей.

— Однако Римма сказала, что у ее детей есть и одежда, и обувь, они ни в чем не нуждаются. Попросила только, если есть такая возможность, устроить праздник не только для ее детей, но для других ребятишек из деревни Замшино.

Почти все жители Замшино работают в ОАО «Рубежница», которое имеет долги по зарплате еще за осень 2019 года. Полностью за октябрь и ноябрь хозяйство рассчиталось лишь с одним Сергеем Котиковым. Все остальные односельчане, по их словам, денег за это время не получили.

У витебского сообщества «Доброе сердце» — около 30 волонтеров. Это обычные горожане, неравнодушные к чужой беде люди разных профессий и возраста. В основном они помогают детским домам, приютам, интернатам, а также многодетным и малоимущим семьям.



Волонтеры «Доброго сердца». В центре, рядом с Дедом Морозом, — Наталья Киселева

После выхода нашей публикации волонтеры разместили в соцсетях посты о том, что идет сбор помощи и подарков для сельчан в Лиозненском районе. С 14 до 18 января жители Витебска приносили продукты, игрушки, сладости, фрукты в торговый центр «Беларусь». А утром 19 января, на праздник Крещения, все это Наталья Киселева и ее помощники доставили в Замшино.

Но главное чудо — не в этом. Представьте, в деревню, которой даже нет на карте Гугла, приехал Дед Мороз! Ну и что, что через две с половиной недели после Нового года. Разве детские улыбки и смех должны быть приурочены к какой-то конкретной дате? Конечно же, нет.

Волонтеры посчитали, что в деревне живет 12 детей. И для всех их подготовили подарки.

И вот мы в Замшино, на улице Садовой, где живут Котиковы. Гостей встречает Римма. Дед Мороз (по секрету скажем, что зовут его Максим, а работает он юрисконсультом на одном из витебских предприятий) в это время переодевается в свою красную шубу.

— Боже, какой красивый у вас Дед Мороз! — как ребенок, восхищенно хлопает в ладоши Римма. — И как это все неожиданно! Сегодня пусть и не Новый год, но тоже большой праздник — Крещение. И нашему самому младшенькому — Серафиму, как раз сегодня исполнилось 7 месяцев.

В доме нас встречают дочери Риммы — 12-летняя Ульяна и 4-летняя Варя. И заливистый лай Коржика. Пес — дружелюбный, просто не ожидал увидеть столько много гостей: тут тебе и Дед Мороз, и Снегурочка (Наталья Киселева в своей белой шубке и сапожках очень на нее похожа), и несколько волонтеров с пакетами подарков.



В семье Котиковых. Римма признается, что такого замечательного праздника с Дедом Морозом в ее жизни еще не было

— С Новым годом, девочки! Простите, что немного с опозданием к вам приехал: очень много у меня деток, которых надо поздравить. А что вы просили у Деда Мороза на Новый год? — интересуется «волшебник» у Ульяны и Вари.

И тут старшая девочка расплакалась: таким неожиданным стал для нее приезд Деда Мороза в их Замшино. В слезах и мама.

— Ну что вы, девчонки, сырость развели?! Кто ж так гостей встречает? А ну-ка, идем лучше все вместе играть, песни петь! — зовет Дед Мороз. И через минуту слез как ни бывало.

После танца, во время которого мама с дочками «вешали» на елку шарики, фонарики и снежинки, Дед Мороз вспомнил про свой мешок с подарками.

— Но подарки, дети, вы же знаете, я просто так не отдаю. Только за творческий номер.

Первой новогоднего волшебника порадовала стишком маленькая Варя:

— Дед Мороз идет на праздник

в красной шубе, валенках.

Он несет с собой подарки

для детишек маленьких.

— Ав-ав-ав! — пес Коржик так и не решился выйти на публику из-за кресла, но подал голос в самом конце выступления своей маленькой хозяйки. Аплодисменты достались и Варе, и ему.



Фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой

Старшая Ульяна спела «В лесу родилась елочка», а подпевали девочке семья и все гости.

В подарок девочки получили развивающие игры. «Доброе сердце» привезло семье также фрукты, мороженое, сладкие угощения, большую коробку с детским питанием для Серафима.

— Дорогие дети и мама! Поздравляем вас с Новым годом Крыски. И желаем, чтобы этой крыски не было ни среди родных, ни среди близких, — пожелал на прощание Дед Мороз.

— Спасибо огромное всем-всем-всем, кто устроил нам такой чудесный праздник! Я даже не ожидала, что такое может быть. У меня у самой такого праздника с Дедом Морозом ни разу не было. Это — впервые! Здоровья и вам, и вашим деткам, и всем вашим семьям, — растроганно благодарила Римма.

Следующий визит — к соседям Котиковых. Здесь во дворе гостей ждали Василий Шалупкин с женой Светланой и детьми — 2-летним Марком и 14-летней Кариной.



Карина с подарками. Девушка даже расплакалась от такого внимания к себе

Подарив подарок малышу, Дед Мороз подошел к его сестре:

— Карина, ты на меня в TikTok подписалась? Нет? А жаль. Ладно, чем порадуешь старика? Принимаю танцы, песни и биткоины — и в принципе все.

Всем двором спели неувядаемую «В лесу родилась елочка».

В следующем дворе Деда Мороза с «оленями» (так он прозвал свою свиту) встретили 9-летняя Эвелина и ее мама Нина Быкова.



Эвелина

— Эвелиночка, как дела? Ты хорошо себя вела в прошлом году?

— Хорошо, — тихо промолвила девочка.

— Хочешь, я тебя расцелую за это?

— Нет, не хочу, — огорошила «деда» девчушка.

— А стишок мне прочитаешь?

— Да, — согласилась маленькая хозяйка подворья.

В дом гостей почти никто из сельчан не приглашал: или слишком неожиданно они свалились на голову, или просто стеснялись.

Подарки от «Доброго сердца» в этот день получили дети еще в нескольких семьях в деревне Замшино.



В Замшино Новый год пришел чуть позже, чем в другие населенные пункты страны. Но он пришел!

Жители Витебска также собрали в помощь жителям Замшино продукты питания: консервы, крупы, сахар, макароны и т.д. Но на месте — и в самих семьях, и через старейшину деревни Надежду Бордееву, выяснилось, что малоимущих здесь нет. Поэтому волонтеры отвезут продукты тем, кто в них нуждается.

— Меня зацепила за душу фраза Риммы: «У моих детей украли Новый год». И мы решили, что это надо как-то исправить, — рассказала TUT.BY одна из организаторов сообщества «Доброе сердце» Наталья Киселева. — Подумали, что веселье — не веселье без Дедушки Мороза. И взяли его с собой. Ведь одно дело, когда подарки детям вручат просто какие-то чужие дяди и тети, и совсем другое — когда Дед Мороз. Мне кажется, у нас получилось подарить ребятишкам праздник.



Подарок вручают маленькому Марку

Конечно, получилось. Это было видно по счастливым детским глазам. Этот Новый год на Крещение в Замшино точно запомнят!