В Минске будут судить мужчину за мошенничество на миллион долларов. Он был в бегах с 2014-го

Источник материала: Tut.by

35-летнего мужчину будут судить в столице за мошенничество на миллион долларов. По версии следствия, он выдавал себя за успешного бизнесмена и брал деньги взаймы якобы на развитие высокодоходного дела по поставкам мяса и сыра. Фигурант был в бегах с 2014 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

События датируются 2012−2014 годами, и, как считают следователи, за это время мужчина смог обманом получить от 34 граждан денег на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В Беларуси фигурант выдавал себя за успешного бизнесмена, который якобы действовал от имени руководителя или управляющего российских организаций. На самом деле эти ООО фактически не вели хозяйственную деятельность и были оформлены на людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Мужчина просил дать ему денег взаймы или подыскать тех, кто желает инвестировать в высокодоходный бизнес по оптовым поставкам мясной продукции и сыра. «Как правило, мужчина брал деньги с условием возврата основного долга и уплаты 5% процентов за пользование», — рассказали в СК.

Согласно обвинению, мужчина и не собирался возвращать деньги, поскольку никаких поставок на самом деле не было.

В одном из эпизодов фигурант в несколько этапов получил от одного из потерпевших 350 тысяч долларов. Чтобы быстрее наладить общение, обвиняемый разыграл настоящую сцену: взял в прокат Mercedes представительского класса, положил в багажник несколько заранее купленных свежих карпов, а потом заявил потерпевшему: вот, только вернулся с подводной рыбалки — готов угостить. А затем пригласил в ресторан обсудить детали сделки.

«Часть полученных противоправным способом денег он отдавал бизнесменам в качестве процентов за взятый займ (от 2 до 5 тысяч долларов США), оставшимися деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению», — уточнили в Следственном комитете.

Кроме того, мужчина смог завладеть двумя дорогими авто Porsche и Lexus. Он предложил хозяевам машин купить авто за цену значительно выше рыночной, но в рассрочку на год. За несколько тысяч долларов выгоды потерпевшие согласились.

На что мужчина тратил эти огромные деньги? Как выяснили следователи, он часто ездил за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, а еще посещал игорные заведения. В одном из крупных казино столицы он числился VIP-клиентом и проиграл, по общим подсчетам, миллион долларов.

Как только в 2014 году обманутые люди начали обращаться в милицию, фигурант сразу же отправил свою семью в США. Он тоже планировал сбежать туда, но ему успели запретить выезд.

Однако он все равно смог сбежать за рубеж и числился в розыске до 2017 года. Поймали мужчину в России при попытке получить кредит в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания в соседней стране за этот эпизод его весной 2019-го этапировали в Беларусь.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). За это грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. Фигурант под стражей и ждет суда.