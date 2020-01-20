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В Марьиной Горке жители 20 домов остались без воды

20.01.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла вечером в воскресенье, вода появится у жителей 20 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об аварии поступило 19 декабря в 19.41. Из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения на улице Якуба Коласа в Марьиной Горке без водоснабжения остались 3 многоквартирных и 17 частных жилых домов.

Был организован подвоз воды. Утром 20 января после согласования земляных работ ремонт трубопровода возобновился. Предполагаемое время восстановления водоснабжения — 20 января в 17.00.

 
 
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Из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения на улице Якуба Коласа в Марьиной Горке без водоснабжения остались 3 многоквартирных и 17 частных жилых домов.
 
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