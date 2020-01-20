В Марьиной Горке жители 20 домов остались без воды

Источник материала: Tut.by

Авария произошла вечером в воскресенье, вода появится у жителей 20 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об аварии поступило 19 декабря в 19.41. Из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения на улице Якуба Коласа в Марьиной Горке без водоснабжения остались 3 многоквартирных и 17 частных жилых домов.

Был организован подвоз воды. Утром 20 января после согласования земляных работ ремонт трубопровода возобновился. Предполагаемое время восстановления водоснабжения — 20 января в 17.00.