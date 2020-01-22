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Из-за нового вируса пневмонии посольство Беларуси советует не ходить в Китае на продуктовые рынки

22.01.2020 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся. Здесь распространяется новый вирус пневмонии.


Фото: Reuters

Посольство рекомендует:

  • избегать контактов с животными, птицами;
  • не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;
  • не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;
  • исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций;

Кроме того для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

  • мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;
  • проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

Напомним, в Китае уже девять жертв пневмонии нового типа. Неизвестный вирус стал распространяться в китайском городе Ухань в начале декабря. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию. Позже случаи заболевания зафиксировали за пределами Китая: два в Таиланде, по одному — в Японии, Южной Корее и США.

В Беларуси усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Что известно про новый вирус

  • Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
  • Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.
  • Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
  • Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
  • Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.
 
 
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Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся. Сейчас в стране возникла проблема из-за распространения...
 
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