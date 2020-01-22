Из-за нового вируса пневмонии посольство Беларуси советует не ходить в Китае на продуктовые рынки

Источник материала: Tut.by

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся. Здесь распространяется новый вирус пневмонии.



Фото: Reuters

Посольство рекомендует :

избегать контактов с животными, птицами;

не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;

не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;

исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций;

Кроме того для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

Напомним, в Китае уже девять жертв пневмонии нового типа. Неизвестный вирус стал распространяться в китайском городе Ухань в начале декабря. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию. Позже случаи заболевания зафиксировали за пределами Китая: два в Таиланде, по одному — в Японии, Южной Корее и США .

В Беларуси усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.