Министр здравоохранения: Мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять новый вирус, который был обнаружен в КНР

Источник материала: Tut.by

В Беларусь поступили реактивы необходимые для диагностики нового коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года — новый штамм, который был обнаружен в КНР», — цитирует министра АТН.

Он отметил, что в части профилактики завоза вируса в страну приняты все необходимые меры. В аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором, который позволяет выявить пассажиров с превышениями температуры тела и признаками инфекционного заболевания. Усилена роль санстанции, которая дежурит в аэропорту.

«Наши лаборатории получили тест-систему, которая помогает диагностировать новый штамм вируса, чтоб мы могли своевременно и оперативно устанавливать диагноз», — заявил Владимир Караник.