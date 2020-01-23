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Министр здравоохранения: Мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять новый вирус, который был обнаружен в КНР
23.01.2020 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларусь поступили реактивы необходимые для диагностики нового коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.
«Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года — новый штамм, который был обнаружен в КНР», — цитирует министра АТН.
Он отметил, что в части профилактики завоза вируса в страну приняты все необходимые меры. В аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором, который позволяет выявить пассажиров с превышениями температуры тела и признаками инфекционного заболевания. Усилена роль санстанции, которая дежурит в аэропорту.
«Наши лаборатории получили тест-систему, которая помогает диагностировать новый штамм вируса, чтоб мы могли своевременно и оперативно устанавливать диагноз», — заявил Владимир Караник.
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Министр здравоохранения: Мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять новый вирус, который был обнаружен в КНР
В Беларусь поступили реактивы необходимые для диагностики нового коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.
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