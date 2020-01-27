«С родителями сложнее, чем с их детьми». Истории воспитателей детского сада

Источник материала: Tut.by

Многие помнят своих первых учителей, но мало кто так же часто вспоминает своих воспитателей из детского сада, а ведь они — одни из первых взрослых, которые делают большой вклад в жизнь ребенка. Мы пригласили в студию тех, кому люди доверяют самое дорогое — своих детей. Они рассказали об основных трудностях своей работы, о конфликтах с родителями, о детской ревности и о запомнившихся воспитанниках.