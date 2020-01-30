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В Мозыре начался суд над девушкой, разбившей о голову посетителя бара бутылку
30.01.2020 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Мозырского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении девушки, которая разбила о голову посетителя диско-бара бутылку. Ее обвиняют в особо злостном хулиганстве,
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Девушку обвиняют в особо злостном хулиганстве.
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