В Мозыре начался суд над девушкой, разбившей о голову посетителя бара бутылку

Источник материала: Tut.by

В суде Мозырского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении девушки, которая разбила о голову посетителя диско-бара бутылку. Ее обвиняют в особо злостном хулиганстве, сообщает телеканал «Мозырь».

Инцидент произошел 1 декабря перед закрытием ночного клуба. У барной стойки вспыхнул конфликт. В какой-то момент 32-летняя посетительница заведения подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку.