«Каждое утро измеряют температуру». Белоруска из Уханя об обстановке в закрытом китайском городе

Источник материала: Tut.by

20 января белоруска Валерия Соловьева прилетела к друзьям в Ухань на китайский Новый год. Рассчитывала пробыть здесь около недели, но из-за вспышки нового коронавируса ее путешествие затянулось. Девушка оказалась в закрытом городе , который стал эпицентром эпидемии. О том, что происходит в населенном пункте, откуда с 23 января никого не выпускают, она рассказала TUT.BY.



Валерия Соловьева. Фото: инстаграм Валерии Соловьевой

Валерия живет в Минске, ей 21 год. С Уханем ее связывают родственник и друзья, которые работают в местном цирке. Они и пригласили Леру погостить у них на праздники. Говорит, когда летела в Китай, про вирус особо не задумывалась: информации о ситуации было немного. Да и ребят ситуация в городе не настораживала.

— Когда я только прилетела, в Ухане все было спокойно. В аэропорту в масках встречалось совсем немного людей, — описывает обстановку собеседница. — В метро пассажиры в масках попадались чаще, но паники это не вызывало. Из-за экологии в зимний период здесь многие их носят.

Поселилась Лера у друзей в общежитии. Рядом с их зданием цирк и парк. Первые дни они гуляли, ходили в магазины. 25 января у друзей намечались представления, но в итоге их отменили. 23-го Ухань закрыли на карантин.

— Об этом мы узнали из чата, где друзья общаются с начальством цирка. Сообщение написал их директор, — продолжает Валерия. — Он предупредил, чтобы с 17.00−21.00 мы не выходили из общежития: в районе будут проводить дезинфекцию. Проходила она так: над зданиями пролетал вертолет и распылял дезинфицирующее средство. Сегодня, кстати, я узнала, что так тут делали почти каждую ночь.



Рабочий дезинфицирует площадь у вокзала после того, как станцию закрыли из-за вспышки коронавируса. Ухань, 23 января 2020 года. Фото: Reuters

На завтра, опять же предупредило руководство, в общежитие, где жили работники цирка, тоже дезинфицировали. Это, как поняла белоруска, была инициатива самого директора.

— Нас попросили собрать вещи и на некоторое время перейти в другое помещение, — вспоминает Лера, как все происходило. — Специалист заходил в комнаты с аппаратом, похожим на пылесос, и распылял специальные средства. Через 10 минут после того, как он закончил, уже можно было возвращаться на свое место.

Комнаты, продолжает белоруска, после этого больше не обрабатывали. А вот в общих коридорах средство распыляли еще два или три раза.

«Сегодня я ходила в большой супермаркет, на входе мне тоже измеряли температуру»

Во время карантина в Ухане закрыли въезд и выезд из города. Не работают аэропорт, метро и общественный транспорт. К пяти вечера закрываются магазины. В кафе, госучреждениях тоже никто не ждет посетителей. Но, отмечает собеседница, нужно понимать, что в стране сейчас новогодние праздники — и все на две недели ушли на каникулы. Поэтому сказать точно, что все закрыто лишь из-за вируса, нельзя.



Возле входа в вокзал выставлены военные, людей внутрь не пускают. Ухань, 23 января 2020 года. Фото: Reuters

— Из интересного: главную дорогу, которая ведет из Уханя в другие города, засыпали песком, а где-то даже закидали камнями. Это чтобы ей не пользовались, — делится наблюдениями Валерия.

Людей на улицах немного. Все обязательно в масках. Некоторые, шутит Лера, чуть ли не в противогазах. На входе в очень людные места стоят палатки с медработниками. Людям измеряют температуру, и, если что-то не так, человек идет к врачам.

— Сегодня я ходила в большой супермаркет, на входе мне тоже измеряли температуру: к руке прикладывали термометр-«пистолет», — рассказывает белоруска. — Кстати, у магазина было указано: в какую дверь входить, а из какой выходить. Тех, кто не обратил внимание и пошел в «выход», останавливали, просили зайти с другой стороны и измерить температуру.



Сотрудники железнодорожной станции проверяют температуру у прибывших из Уханя в Ханчжоу. Фото: Reuters

В супермаркетах, продолжает Валерия, люди покупают в основном лук, чеснок, молочные продукты, овощи, фрукты. Мясо и морепродукты пока не продают. Предупредили, употреблять их не стоит: ученые считают , что коронавирус 2019-nCoV мог передаться человеку от змей, мясо которых китайцы часто употребляют в пищу.

— Нам продукты привозит директор цирка. Он старается сделать все, чтобы работники лишний раз не выходили на улицу, — продолжает собеседница. — Он же раздал нам и одноразовые маски. В принципе, их продают в аптеках и магазинах, но все быстро разбирают.

В основном все время карантина, рассказывает Валерия, они с ребятами сидят дома, играют в карты, смотрят фильмы. Каждое утро кто-то из руководства цирка обходит комнаты и измеряет всем температуру. Если она не больше 37,5 градусов — то все хорошо. Если поднимется выше, отправят к медработникам.



Фото: Reuters

— У нас пока все здоровы, — говорит Лера. — Директор сказал, что в основном заболевают люди со слабым иммунитетом и пожилые. Говорил, что самому молодому из погибших было 48 лет.

Всех сотрудников, продолжает девушка, попросили стараться поддерживать иммунитет. В рационе молодых людей теперь обязательно есть лук и чеснок. Ребята часто моют руки, причем дезинфицирующим мылом. Нос и полость рта промывают соленой водой.

— Как только город закрыли, и на улице, и в помещениях мы были в масках. Сейчас дома сидим без них, — рассказывает белоруска. — Маски бывают разные. Например, на сутки-двое и одноразовые. У нас именно одноразовые. Их хватает на 20−30 минут, поэтому, если выходим на улицу, то берем с собой несколько штук или надеваем сразу две.

«Читала новость, что китайцы из-за страха сходят с ума и кричат по ночам. Все не совсем так»

Сильной паники, делится наблюдениями Валерия, в Ухане нет. Люди, говорит, переживают, но жизнь продолжается.



Валерия с друзьями. Фото: инстаграм Валерии Соловьевой

— Читала новость, что китайцы из-за страха сходят с ума и кричат по ночам. На самом деле все не совсем так, — поясняет девушка. — В первые дни жители высоток открывали окна и кричали: «Ухань, держись». Вообще, здесь все поддерживают друг друга. Недавно стала появляться информация, что вроде как в Гонконге изобрели вакцину. Это успокаивает. Сегодня мы даже вышли в супермаркет.

— А как ваши родные относятся к ситуации?

— Родные переживают. Бабушка хотела, чтобы я обратилась в посольство, чтобы меня вывезли , но я не согласилась. Во-первых, всех, кто покидает город, отправляют на 14-дневный карантин. Как это будет происходит непонятно, — делится переживаниями Валерия. — Во-вторых, говорят, что инкубационный период вируса 14 дней. Выходит, если я буду стоять рядом с человеком, который кажется здоровым, могу заразиться. А вылететь домой, не пересекаясь с большим количество людей, невозможно, поэтому я решила: лучше пересижу все здесь.

— А сколько придется сидеть?

— Нам сказали, что возможно неделю, может чуть меньше, потому что дела пошли в лучшую сторону.