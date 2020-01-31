Кадровый четверг, «сахарные» скандалы, счастливые белорусы и цены на квартиры - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

У нас вчера вышел очередной серьезный текст с независимым аналитиком Сергеем Чалым о том, что же именно сейчас происходит в нашей экономике. Там и хорошие новости (о том, что для нас значат события в России), и немного юмора (о волшебных цифрах), и рассуждение о том, где же мы сейчас (на стадии гниения, а не то, о чем вы могли бы подумать) и в чем наша сила (как оказалось, в силе). А теперь за пару минут постараемся рассказать, какие новости принес вчерашний день.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

«Некоторые вещи, которые на слуху у всей республики» — так высказался генпрокурор о « сахарном деле ». Правда, больше ясности о том, что происходит с директорами четырех заводов (и не только), после этого комментария не стало. Мы же пока сделали экскурс в историю и вспомнили , что скандалов в сладкой сфере хватало еще с 90-х.

». Правда, больше ясности о том, что происходит с директорами четырех заводов (и не только), после не стало. Мы же пока сделали экскурс в историю и , что скандалов в сладкой сфере хватало еще с 90-х. Еще один момент в связи с «сахарным делом» — история с самолетом , который развернули над Польшей. Прошла неделя, но официальных комментариев о том, что это было, нет. Мы поговорили с экспертами о том, нужно ли вообще разворачивать самолет, чтобы задержать пассажира и имеют ли те, кто летел на злополучном рейсе право на компенсацию.

, который развернули над Польшей. Прошла неделя, но официальных комментариев о том, что это было, нет. Мы с экспертами о том, нужно ли вообще разворачивать самолет, чтобы задержать пассажира и имеют ли те, кто летел на злополучном рейсе право на компенсацию. ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией (количество зараженных в Поднебесной - приближается к 10 тысячам, умерли 213 человек). В Беларуси на вирус уже обследовали более 120 человек. Результаты пока не готовы только по 18 образцам, но ни у кого из тех, по кому уже есть данные, новый вирус пневмонии не выявлен. Мы поговорили с нашей соотечественницей, которая сейчас находится в Ухане — закрытом городе, ставшим эпицентром эпидемии в Китае. А еще узнали , что в портовом городе Италии проводят «санитарную проверку» лайнера, на борту которого находится шесть тысяч пассажиров. Среди туристов — двое белорусов.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Минчане продолжают жаловаться на неприятный запах мазута в Сухарево и других районах, которые находятся вблизи (и не совсем вблизи) ТЭЦ-4. На станции признают, что в январе сожгли немало мазута, но теперь снова полностью перешли на природный газ. Что может быть источником запаха и сколько еще могут продолжаться неудобства, нам показали и рассказали на самом предприятии.

в Сухарево и других районах, которые находятся вблизи (и не совсем вблизи) ТЭЦ-4. На станции признают, что в январе сожгли немало мазута, но теперь снова полностью перешли на природный газ. Что может быть источником запаха и сколько еще могут продолжаться неудобства, нам на самом предприятии. Водитель Петр Васильевич давно борется с теми, кто занимает на стоянках места для людей с ограниченными возможностями . Сам он инвалид, поэтому всякий раз, когда место с соответствующей табличкой возле магазина или дома занято обычными машинами, старается решить вопрос с владельцами мирно. Но если не получается — вызывает ГАИ. Очередная попытка наказать нарушителя привела к тому, что Петр Васильевич сам получил штраф, но в борьбе за справедливость дошел до Верховного суда.

. Сам он инвалид, поэтому всякий раз, когда место с соответствующей табличкой возле магазина или дома занято обычными машинами, старается решить вопрос с владельцами мирно. Но если не получается — вызывает ГАИ. Очередная попытка наказать нарушителя привела к тому, что Петр Васильевич сам получил штраф, но в борьбе за справедливость до Верховного суда. Помните, как две недели назад на могилевском «Можелите» заводчане отстояли своего директора, не позволив его уволить? Тогда среди главных аргументов работников было то, что продукция и ее производство специфические, потому новичку руководить эффективно не удастся. Мы посмотрели , действительно ли все так сложно в производстве желатина . Спойлер: еще как!

, действительно ли все так сложно . Спойлер: еще как! Ефим Казанецкий к 18 годам обустроил родительский гараж в Борисове: здесь есть кольца, гантели, скамья для жима и пилон. А еще холодильник, советское знамя и портрет Лукашенко. Узнали, чем же тут занимаются ?





Наверняка каждый хоть раз смотрел фильм или сериал о том, как врачи спасают жизни людей и легко справляются даже с самыми сложными случаями. Мы пригласили хирургов и поговорили с ними о том, как человек выглядит внутри (красиво!), страхах пациентов, летальных исходах (к сожалению, это случается), усталости и о том, чем операция в кино отличается от реальной жизни.

О СПОРТЕ

Лучший белорусский велогонщик на шоссе Василий Кириенко объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Минское «Динамо» забросило пять шайб, но все равно проиграло «Автомобилисту» — здесь все подробности этого результативного матча.





Вдова легенды НБА Коби Брайанта Ванесса сделала первое заявление от всей семьи по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери Джанны в результате крушения вертолета 26 января.

от всей семьи по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери Джанны в результате крушения вертолета 26 января. Возведенная под чемпионат мира по хоккею «Минск-Арена» за десять лет существования подарила много эмоций белорусам. От чувства причастности к чему-то большому, как в случае подвигов наших спортсменов или концертных туров звезд мировой эстрады, до боли трогательной церемонии в честь погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива». В день десятилетия главного стадиона спорткомплекса рассказывает о событиях, которые связаны с «Минск-Ареной».

Все новости четверга, 30 января

Кстати, по данным Белстата , 90 процентов белорусок в возрасте 15−49 лет ощущают себя счастливыми. У мужчин этот показатель, правда, чуть ниже. А еще почти все белорусы и белоруски уверены, что через год станут еще счастливее. Оптимизма вам (и не только сегодня)!

Ваша редакция