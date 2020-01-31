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За отдельные услуги почты – дополнительная плата

31.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

При этом плата не взимается при осуществлении платежей:

- участниками Великой Отечественно войны (при представлении подтверждающего документа);

- в бюджет;

- на благотворительные счета;

- в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;

- в пользу производителя услуг РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;

- в пользу РУП «Белпочта».

При оплате услуг в платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.

Для сведения публикуем перечень коммунальных услуг, за которые не взимается дополнительная плата:

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Техническое обслуживание жилого дома; текущий ремонт; капитальный ремонт; санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома; холодное и горячее водоснабжение; водоотведение (канализация); газоснабжение; электроснабжение; теплоснабжение; техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома; установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией; организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме; аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий; обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Техническое обслуживание жилого дома; текущий ремонт; капитальный ремонт; санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома; техническое обслуживание лифта; обращение с твердыми коммунальными отходами; дополнительные жилищно-коммунальные услуги

 
 
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Приказом РУП «Белпочта» от 25.11.2019 г. №749 «Об утверждении и введении в действие платы при приеме платежей» с 01.01.2020 г. при приеме ограниченного списка платежей через...
 
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