За отдельные услуги почты – дополнительная плата

При этом плата не взимается при осуществлении платежей:
- участниками Великой Отечественно войны (при представлении подтверждающего документа);
- в бюджет;
- на благотворительные счета;
- в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;
- в пользу производителя услуг РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;
- в пользу РУП «Белпочта».
При оплате услуг в платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.
Для сведения публикуем перечень коммунальных услуг, за которые не взимается дополнительная плата:
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Техническое обслуживание жилого дома; текущий ремонт; капитальный ремонт; санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома; холодное и горячее водоснабжение; водоотведение (канализация); газоснабжение; электроснабжение; теплоснабжение; техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома; установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией; организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме; аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий; обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее содержание
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Техническое обслуживание жилого дома; текущий ремонт; капитальный ремонт; санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома; техническое обслуживание лифта; обращение с твердыми коммунальными отходами; дополнительные жилищно-коммунальные услуги