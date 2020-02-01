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А вы помните своего школьного товарища по парте? С таким вопросом накануне дня встречи выпускников мы обратились к буда-кошелевцам

01.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С таким вопросом накануне дня встречи выпускников мы обратились к буда-кошелевцам. И вы знаете? Оказывается, очень хорошо помнят. И не только соседа по парте. С большой теплотой нам рассказали о любимых учителях.

Александр КОВАЛЕВ, заместитель председателя райисполкома:

А вы помните своего школьного товарища по парте? С таким вопросом накануне дня встречи выпускников мы обратились к буда-кошелевцам

– 22 года назад я окончил Коммунаровскую школу. Мы с бывшими одноклас-сниками встречаемся регулярно, каждые пять лет. Обязательно навещаем первую учительницу Надежду Трофимовну Кравченко и классную Тамару Николаевну Попову. Своего соседа по парте, конечно, помню. С Сергеем Третьяковым мы сидели за одной партой до 9 класса, пока он не поступил в областной лицей. Потом моим соседом стал Юра Лукомский. Сергей уже давно живет и работает в Гомеле. Но и теперь мы продолжаем дружить, правда, уже семьями. Он и первенца моего, Егора, крестил.

Лариса СЕМЕНЯКИНА, учитель начальных классов средней школы №1 г. Буда-Кошелево:

А вы помните своего школьного товарища по парте? С таким вопросом накануне дня встречи выпускников мы обратились к буда-кошелевцам

– Среднюю школу №2 г. Буда-Кошелево, а ныне гимназию, я окончила в 1985-м. В этом году у нас юбилей выпуска – 35 лет. О школьных годах у меня остались самые светлые воспоминания, со всеми одноклассниками общаемся до сих пор, а с соседками по парте даже стали коллегами. Оля Лесковская, теперь Семченко, с которой мы сидели за одной партой 7 лет, учит ребятишек в начальной школе города. А Люда Романова, в девичестве Маковецкая, работает музыкальным руководителем в центре дошкольного воспитания ребенка. Так уж вышло (улыбается). Просто нам в жизни повстречались очень хорошие педагоги. Именно они предопределили наш профессиональный выбор. Всегда с благодарностью вспоминаем первую учительницу Татьяна Васильевну Кунашко (теперь Карпова), педагогов-предметников: Валентину Михайловну Козлову, Терессу Ивановну Николаенко, Елену Владимировну Шульгу, Ульяну Антоновну Парфенову, Людмилу Викторовну Шантор.

Галина БОРИСЕНКО, директор центрального районного дома культуры:

А вы помните своего школьного товарища по парте? С таким вопросом накануне дня встречи выпускников мы обратились к буда-кошелевцам

– Я училась в Уваровичской школе. И, скажу я вам, это были удивительные, незабываемые годы. Конечно, отлично помню своих соседей по парте. В первом классе моим соседом был Сергей Карпухин, потом – Вова Канденко, а в выпускном – Света Кравцова. Со Светой мы стали кумовьями, а Володины дочки учились в одном классе с моими сыновьями.

Нам с одноклассниками было действительно хорошо вместе. В следующем году наш выпуск отпразднует 35-летие, но до сих пор мы все остаемся одной большой и дружной семьей. Огромное спасибо за это учителям: нашему доброму гению, первой учительнице Тамаре Ивановне Лукьяненко, классным руководителям Марии Адамовне Мрочек и Людмиле Андреевне Василевской.

После окончания школы мы встречаемся постоянно. Иногда нас меньше, иногда – почти полный состав (как правило, в юбилейные даты), но каждый раз все с радостью вспоминают школьные годы, с удовольствием общаются, танцуют, поют, словно и не было всех этих лет. У нас в Уваровичах есть хорошая традиция празднования этого дня в городском доме культуры, поскольку школа попросту не может вместить всех желающих. «Вечер школьных друзей» – настоящий праздник для уваровчан и серьезный экзамен для одиннадцатиклас- сников. Ведь именно на них по традиции лежит ответственность за торжественную и развлекательную часть мероприятия. Но и бывшие выпускники, как правило, без сюрпризов не приходят. Одним словом, мы любим и умеем делать праздник, мы умеем удивлять. Обязательно приходите как-нибудь и убедитесь в этом сами.

Мнениями интересовалась
Елена ЛАВРОВА
Фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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С таким вопросом накануне дня встречи выпускников мы обратились к буда-кошелевцам. И вы знаете? Оказывается, очень хорошо помнят. И не только соседа по...
 
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