Модернизированное здание объединит под одной крышей пинских экспертов

Источник материала: Полесская правда



Реконструкция здания Пинского межрайонного отдела ГКСЭ начнется в первом полугодии 2020 года. Проект объекта разработан с учетом современных требований, предъявляемых к специализированным лабораториям, а также используемому экспертному оборудованию. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Новое модернизированное здание объединит под одной крышей ныне находящихся в разных частях города пинских экспертов. Двухэтажный реконструированный объект позволит комфортно разместить сотрудников Пинского межрайонного отдела ГКСЭ, специализирующихся на проведении криминалистических, специальных, технических, медицинских и психиатрических экспертиз.

В здании предусмотрено наличие химических и криминалистических лабораторий, помещений для судебно-медицинских исследований и хранения вещественных доказательств, ритуального (прощального) зала.

Отличительной особенностью нового объекта станет наличие тира, оснащенного комнатой хранения оружия, специализированным оборудованием для его отстрела. После ввода здания в эксплуатацию пинские криминалисты смогут проводить баллистические экспертизы, которые в настоящее время выполняются только в областном управлении.

Технологичный конференц-зал позволит проводить учебные семинары, совещания, рабочие встречи с представителями правоохранительных органов, судов и иных организаций.

Проектом предусмотрено строительство смотрового бокса для автотранспорта. Его наличие предоставит возможность экспертам-автотехникам и трасологам исследовать при любых погодных условиях транспортные средства, попавшие в ДТП, а также с подозрениями на видоизменение номерных узлов и агрегатов транспорта.

Размещение в обновленном здании обеспечит комфортные условия работы пинских экспертов, расширит их возможности, повысит качество и сократит сроки проведения исследований, создаст удобные условия для посещения гражданами и представителями юридических лиц экспертного подразделения при обращении для проведения различных видов экспертиз.