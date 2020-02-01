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Модернизированное здание объединит под одной крышей пинских экспертов
01.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Новое модернизированное здание объединит под одной крышей ныне находящихся в разных частях города пинских экспертов. Двухэтажный реконструированный объект позволит комфортно разместить сотрудников Пинского межрайонного отдела ГКСЭ, специализирующихся на проведении криминалистических, специальных, технических, медицинских и психиатрических экспертиз.
В здании предусмотрено наличие химических и криминалистических лабораторий, помещений для судебно-медицинских исследований и хранения вещественных доказательств, ритуального (прощального) зала.
Отличительной особенностью нового объекта станет наличие тира, оснащенного комнатой хранения оружия, специализированным оборудованием для его отстрела. После ввода здания в эксплуатацию пинские криминалисты смогут проводить баллистические экспертизы, которые в настоящее время выполняются только в областном управлении.
Технологичный конференц-зал позволит проводить учебные семинары, совещания, рабочие встречи с представителями правоохранительных органов, судов и иных организаций.
Проектом предусмотрено строительство смотрового бокса для автотранспорта. Его наличие предоставит возможность экспертам-автотехникам и трасологам исследовать при любых погодных условиях транспортные средства, попавшие в ДТП, а также с подозрениями на видоизменение номерных узлов и агрегатов транспорта.
Размещение в обновленном здании обеспечит комфортные условия работы пинских экспертов, расширит их возможности, повысит качество и сократит сроки проведения исследований, создаст удобные условия для посещения гражданами и представителями юридических лиц экспертного подразделения при обращении для проведения различных видов экспертиз.
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> Реконструкция здания Пинского межрайонного отдела ГКСЭ начнется в первом полугодии 2020 года. Проект объекта разработан с учетом современных требований,...
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