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Зимы снова не будет. Погода в Гомеле на неделе

03.02.2020 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ходят слухи, что такая зима, как в этом году, многих устраивает. Но давайте откровенно: легкий мороз, снежок и солнце — вот чего на самом деле мы ждем от февраля. Что гомельчанам обещает pogoda.by?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ближайшие дни будет холоднее, чем на прошлой неделе, но до настоящей зимы еще далеко.

Итак, в понедельник нас ждет весенняя погода — плюс пять и солнечно.

Во вторник к вечеру столбик термометра опустится до нуля, возможен мокрый снег.

В среду и четверг около нуля.

А вот в пятницу нас ждет что-то похожее на февраль — до минус четырех и северный ветер порывами до 14 м/сек.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Ходят слухи, что такая зима, как в этом году, многих устраивает. Но давайте откровенно: легкий мороз, снежок и солнце - вот чего на самом деле мы ждем от февраля....
 
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