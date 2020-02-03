Зимы снова не будет. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Ходят слухи, что такая зима, как в этом году, многих устраивает. Но давайте откровенно: легкий мороз, снежок и солнце — вот чего на самом деле мы ждем от февраля. Что гомельчанам обещает pogoda.by?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ближайшие дни будет холоднее, чем на прошлой неделе, но до настоящей зимы еще далеко.

Итак, в понедельник нас ждет весенняя погода — плюс пять и солнечно.

Во вторник к вечеру столбик термометра опустится до нуля, возможен мокрый снег.

В среду и четверг около нуля.

А вот в пятницу нас ждет что-то похожее на февраль — до минус четырех и северный ветер порывами до 14 м/сек.

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