Зима вернулась. Нас ждут морозы и снег

Источник материала: Tut.by

Небывало теплый январь передал эстафету февралю совсем не зимней погодой. В первые февральские дни аномально теплый воздух со Средиземноморья господствовал над Беларусью, и на многих метеостанциях страны были установлены новые рекорды этих дней. Среднесуточные температуры за 2 февраля составили +3…8 °С, что на 6−11 °С выше климатической нормы. Такой температурный фон соответствовал середине апреля, рассказали TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня ситуация изменилась. В Беларусь стала поступать более прохладная воздушная масса с Балтийского моря. Во вторник, 4 февраля, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый туман, в ночные и утренние часы слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1 °С, максимальная днем −1…+5 °С.

В среду, 5 февраля, погодные условия в нашей стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Ожидается облачно с прояснениями. Температура воздуха минимальная ночью −3…10 °С, максимальная днем −6…+1 °С. Во многих регионах обойдется без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу, а днем местами по Витебской области пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

6 февраля, в четверг, утром и днем погодные условия начнет формировать фронтальный раздел с Балтийского моря. На большей части территории страны пройдет кратковременный снег, установится небольшой снежный покров, лишь в западных районах будут отмечаться смешанные осадки — мокрый снег, дождь, здесь возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…9 °С, по востоку при прояснениях до -12 °С, максимальная днем от -3 °С по северо-востоку до +3 °С по западу страны.

7 февраля, в пятницу, местами, в основном по востоку Беларуси, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…8 °С, по северу при прояснениях до -10 °С, максимальная днем 0…-6 °С.

8 февраля, в субботу, ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…10 °С, при прояснениях до −11…15 °С, максимальная днем −5…+1 °С.

В воскресенье, 9 февраля, в отдельных районах Беларуси кратковременный снег, по западу мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…8 °С, по востоку при прояснениях до -12 °С, максимальная днем от -4 °С по северо-востоку до +3 °С по юго-западу страны.