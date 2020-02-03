Прямую телефонную линию в Миноблисполкоме провела Наталья Якубицкая

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Воспользовались возможностью обратиться к представителю власти более двух десятков жителей Минской области. Людей волновали вопросы оказания жилищно-коммунальных услуг, благоустройства придомовых территорий, пешеходных дорожек, проведения капитальных ремонтов домов.

Как обычно, были и вопросы, возникшие из-за нежелания примириться, войти в положение друг друга между соседями. Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая с большим вниманием отнеслась к каждому поступившем вопросу, старалась максимально помочь заявителям решить волнующие вопросы. Наталья Викторовна сразу звонила представителям местных органов власти, чтобы прояснить возникшую ситуацию. Некоторые из них на местах оказались знакомы, а по другим специалисты выедут на места и детально рассмотрят, чем можно помочь.

Такие формы работы помогают выявить проблемы, волнующие людей в регионах и помочь им. Также, становится понятным, как на местах работают с населением представители исполнительных комитетов.

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