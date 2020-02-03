На собаку наложили арест. Жительница Минского района только через суд вернула потеряшку

Источник материала: Tut.by

Маленькая собачка Баффи стала поводом для разбирательства в суде. Июньским днем она выбежала за калитку, через два месяца хозяйка нашла ее в другом доме. Однако новая хозяйка наотрез отказывалась вернуть собаку. Не помогла даже милиция. Дело дошло до суда! На Баффи наложили арест, а потом доставили для осмотра в зал судебного заседания.



Баффи. Фото представлено героиней

Анна с семьей живет в частном доме. В один из летних дней к ним приехала доставка продуктов. Курьер плохо закрыл калитку. И вот пока Анна разбиралась с сумками, собака выскочила на улицу и убежала с участка. Как только хозяйка заметила пропажу, сразу же выбежала искать.

— Часа два мы бегали по району, — говорит собеседница. — Кричали, звали ее. Она у нас совсем малютка — мини йоркширский терьер, так еще и самая мелкая в своем помете.

Поскольку собака не отозвалась, решили напечатать объявления и расклеить в местах сбора людей — на остановках, рядом с почтой, поликлиникой, магазином.

— На протяжении двух месяцев мы каждый день обновляли объявления, их ведь срывают постоянно, — говорит Анна. — Мы даже нанимали расклейщиков, порядка 2 тысяч объявлений в итоге развесили. Писали во всевозможные группы в соцсетях. Потом сообразили, что нужно попросить людей обратить внимание на соседей, не появилась ли у них недавно собака, похожая на нашу. И это сработало.

Наша героиня вспоминает, что ей позвонила местная волонтер и рассказала, что у ее соседки действительно недавно появилась такая же собачка, а дочка женщины рассказывает, что собаку они нашли и мама разрешила ее оставить.

— Нам передали адрес, имя соседки и предупредили, в какое время ребенок обычно выводит собаку на прогулку, — продолжает Анна. — Мы прибыли точно в это время и увидели нашу Баффи. Конечно, она нас узнала, бросилась мне на руки, начала лизать. У нас не было сомнений, что это наша собака, но мы решили, что с ребенком нельзя решать этот вопрос, поэтому вместе пошли к ее родителям.



Фото представлено героиней

Собеседница говорит, что была поражена реакции взрослых и суть их разговора свелась к тому, что они не захотели отдавать собаку, отмечая, что она принадлежит им.

— Я была просто поражена, — вспоминает Анна. — Ведь было очевидно, что собака не может так вести себя с незнакомыми людьми. Что было делать? Мы вызвали милицию. Прибывший участковый сказал, что собака принадлежит этой семье, по работе он часто бывает в той квартире. В итоге нам пришла отписка, мол, обращайтесь в суд. Ничего другого не оставалось.

Главная ошибка, отмечает героиня, — у собаки не было чипа (идентификационный номер). Поэтому пришлось собрать немало доказательств: договор купли-продажи животного, выписку из родословной. Иначе спор можно было бы решить до суда — по чипу или клейму милиция бы быстро установила настоящего хозяина.

— Мы связались с заводчицей и выяснили, что мама нашей собаки жива, — говорит Анна. — Хозяйка была готова предоставить свою собаку для проведения ДНК-экспертизы. Она отлично помнила и нас, и щенка, которого нам продавала.

Собеседница понимает, что со стороны ситуация, может, и выглядит смешно, но объясняет — ее дочь, как и вся семья, очень привязаны к собаке, малышке подарили друга на Новый год, фактически они росли вместе.

Собака, хоть и живое существо, но по закону является имуществом. Поэтому спор в суде был «об истребовании имущества». Анна была согласна на мировое соглашение, без компенсации издержек за разбирательство, но вторая сторона не захотела идти на «мировую».

— Даже в суде эта женщина настаивала, что это ее собака. Говорила, что она купила ее у какого-то бомжа в другом городе. Суд изучил ее местонахождение в тот день (по данным от мобильного оператора) и выяснилось, что она была только в Минске и Минском районе, — продолжает Анна. — Наше ходатайство о проведении экспертизы суд отклонил, но в суд доставили Баффи, был осмотр, и, конечно, она узнала меня. Кроме того, суд внимательно изучил все наши документы. И в итоге постановил вернуть нам собаку.



Фото представлено героиней

С момента, когда собака пропала, до момента, когда она вернулась домой, прошло более полугода. Ответчица не согласилась с решением суда и подала жалобу, но Мингорсуд оставил решение в силе.

— Пока шло разбирательство, мы настояли, чтобы на собаку наложили арест, ведь она могла просто исчезнуть, — поясняет адвокат Дмитрий Лепретор. — В суд мы предоставили документы, а также скрины переписок, сообщений о том, что моя клиентка несколько месяцев разыскивала собаку — той же породы, пола и окраса, которую недавно завела ответчица. У нее, к слову, никаких документов не было. Для моей клиентки это было принципиальное решение — судебные расходы превысили стоимость животного. Но семья очень привязана к животному, для них это было действительно важно. В итоге суд постановил возвратить животное Анне, все судебные расходы возложить на ответчицу (более 1300 рублей. — Прим. TUT.BY).

Важно понимать: если вы нашли животное на улице, это не значит, что оно автоматически принадлежит вам. Может объявиться прежний хозяин и потребовать вернуть животное.

На следующий день после того, как судебное решение вступило в силу, ответчица привезла Анне ее собаку.

— Единственное, что она сказала — написать расписку, что я получила животное. Прощения она так и не попросила. Но это будет хороший урок для этой дамы и ее детей: нельзя брать чужое и врать. Это очень дорого обходится.