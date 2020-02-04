Учитель года(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

Финал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь в 2019-2020 гг.» прошел на минувшей неделе на базе средней школы №4 г. Чашники. Завершающему раунду предшествовали предварительные испытания лучших педагогов района, победителей в своих учреждениях образования.



Учитель года – высокое звание, и в финал вышли тринадцать педагогов: воспитатели дошкольного образования Н. А. Самульцева (ясли-сад №3 г. Чашники), А. В. Жилинская (ясли-сад №6 г. Чашники), И. В. Ражанец (ясли-сад №7 г. Чашники), С. А. Латыголец (ясли-сад №2 г. Новолукомля), педагоги учреждений общего среднего образования учитель математики И. И. Синкевич (средняя школа №1 г. Чашники), английского языка Е. В. Зенько (Чашникская гимназия), немецкого языка Е. А. Непляхович (средняя школа №4 г. Чашники), русского языка и литературы Т. В. Нестерёнок (средняя школа №4 г. Чашники), белорусского языка и литературы А. Ф. Дягель (средняя школа №1 г. Новолукомля), начальных классов Л. А. Пимочкина (средняя школа №4 г. Чашники), Н. А. Максимович (средняя школа №1 г. Новолукомля), Т. В. Березина (Ведренская детский сад-базовая школа), учитель химии Л. И. Кондратьева (средняя школа №2 г. Новолукомля).





Компетентное жюри в составе опытных педагогов и специалистов отдела по образованию под председательством начальника отдела А. В. Дирко определяло победителей в шести номинациях: «Физика, астрономия, математика, информатика», «Иностранный язык», «Русский язык и литература, белорусский язык и литература», «Начальные классы», «Химия, биология», «Воспитатель дошкольного образования». Приняла участие в мероприятии и методист Витебского областного института развития образования О. Л. Повстяная.





В соответствии с проведённой ранее жеребьёвкой в финальном выступлении участники представили вниманию зрителей и членов жюри свои номера в конкурсе «Творческое самопредставление».





Отличались они не только информационным наполнением, представляющим деятельность педагогов в соответствии со спецификой преподавания того или иного учебного предмета, проведения занятий в до-школьных учреждениях. Наставники с удовольствием делились секретами профессионального мастерства, рассказывали о своих увлечениях, хобби. Педагоги четвертой школы представили себя как индивидуально, так и выступили творческим трио от своего учреждения образования, что добавило конкурсу новизны, а также продемонстрировало результаты сотрудничества и взаимной поддержки.





Все конкурсанты старались наилучшим образом представить не только себя, свои успехи на педагогической ниве, но и достижения своих учреждений образования. А их немало. Действительно, чтобы стать профессионалом своего дела в любой области, требуется вложение огромного количества ресурсов, педагоги в этом отношении не уступают никому.





Работа учителя – не только накопление личного багажа знаний, умений, навыков, самое главное – это способность результативно их передавать подрастающему поколению. Ведь от этого зависит наш завтрашний день, наше будущее.





Представители этого будущего – учащиеся учреждений общего среднего образования, воспитанники дошкольных учреждений с удовольствием помогали своим наставникам в реализации творческих задумок на конкурсной сцене.





Также не остались в стороне и коллеги педагогов-конкурсантов, которые не только их поддерживали в зрительном зале, но и приняли активное участие в воплощении креативных идей при демонстрации творческих проектов.





Использование новых технологий» в обучении и воспитании, постоянное стремление к самосовершенствованию – неотъемлемая часть ежедневного педагогического труда. Добавьте ответственность, целеустремлённость, рациональность, опыт, знания, ещё много составляющих… Зачастую все видят только результат, а колоссальный путь к профессиональному успеху остаётся за кадром. Поэтому педагоги и знакомили всех присутствующих с секретами своего мастерства, приоткрывая завесу профессиональной деятельности – кропотливой, ежедневной, но благодарной.

По итогам всех этапов конкурсных испытаний определились победители, получившие путёвку на областной этап республикан-ского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь в 2019-2020 гг.». Это Людмила Ивановна Кондратьева, Елена Алексеевна Непляхович, Людмила Алексеевна Пимочкина, Светлана Александровна Латыголец.





Всем победителям и участникам были вручены Дипломы отдела по образованию райисполкома, сладкие подарки и цветы от районного комитета профсоюза работников образования и науки и от первичных профсоюзных организаций учреждений образования. А яркие вокальные номера зрителям дарили ребята из образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» Чашникского РЦДиМ.









Впереди новый конкурсный этап, ещё больше ответственности и волнения, так что пожелаем участникам успешного выступления и достойно представить наш район.

Наталия ШИРКО.