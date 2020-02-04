ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учитель года(+ФОТО)

04.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Финал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь в 2019-2020 гг.» прошел на минувшей неделе на базе средней школы №4 г. Чашники. Завершающему раунду предшествовали предварительные испытания лучших педагогов района, победителей в своих учреждениях образования.Учитель года(+ФОТО)

Учитель года – высокое звание, и в финал вышли тринадцать педагогов: воспитатели дошкольного образования Н. А. Самульцева (ясли-сад №3 г. Чашники), А. В. Жилинская (ясли-сад №6 г. Чашники), И. В. Ражанец (ясли-сад №7 г. Чашники), С. А. Латыголец (ясли-сад №2 г. Новолукомля), педагоги учреждений общего среднего образования учитель математики И. И. Синкевич (средняя школа №1 г. Чашники), английского языка Е. В. Зенько (Чашникская гимназия), немецкого языка Е. А. Непляхович (средняя школа №4 г. Чашники), русского языка и литературы Т. В. Нестерёнок (средняя школа №4 г. Чашники), белорусского языка и литературы А. Ф. Дягель (средняя школа №1 г. Новолукомля), начальных классов Л. А. Пимочкина (средняя школа №4 г. Чашники), Н. А. Максимович (средняя школа №1 г. Новолукомля), Т. В. Березина (Ведренская детский сад-базовая школа), учитель химии Л. И. Кондратьева (средняя школа №2 г. Новолукомля).

Учитель года(+ФОТО)

Компетентное жюри в составе опытных педагогов и специалистов отдела по образованию под председательством начальника отдела А. В. Дирко определяло победителей в шести номинациях: «Физика, астрономия, математика, информатика», «Иностранный язык», «Русский язык и литература, белорусский язык и литература», «Начальные классы», «Химия, биология», «Воспитатель дошкольного образования». Приняла участие в мероприятии и методист Витебского областного института развития образования О. Л. Повстяная.

Учитель года(+ФОТО)

В соответствии с проведённой ранее жеребьёвкой в финальном выступлении участники представили вниманию зрителей и членов жюри свои номера в конкурсе «Творческое самопредставление».

Учитель года(+ФОТО)

Отличались они не только информационным наполнением, представляющим деятельность педагогов в соответствии со спецификой преподавания того или иного учебного предмета, проведения занятий в до-школьных учреждениях. Наставники с удовольствием делились секретами профессионального мастерства, рассказывали о своих увлечениях, хобби. Педагоги четвертой школы представили себя как индивидуально, так и выступили творческим трио от своего учреждения образования, что добавило конкурсу новизны, а также продемонстрировало результаты сотрудничества и взаимной поддержки.

Учитель года(+ФОТО)

Все конкурсанты старались наилучшим образом представить не только себя, свои успехи на педагогической ниве, но и достижения своих учреждений образования. А их немало. Действительно, чтобы стать профессионалом своего дела в любой области, требуется вложение огромного количества ресурсов, педагоги в этом отношении не уступают никому.

Учитель года(+ФОТО)

Работа учителя – не только накопление личного багажа знаний, умений, навыков, самое главное – это способность результативно их передавать подрастающему поколению. Ведь от этого зависит наш завтрашний день, наше будущее.

Учитель года(+ФОТО)

Представители этого будущего – учащиеся учреждений общего среднего образования, воспитанники дошкольных учреждений с удовольствием помогали своим наставникам в реализации творческих задумок на конкурсной сцене.

Учитель года(+ФОТО)

Также не остались в стороне и коллеги педагогов-конкурсантов, которые не только их поддерживали в зрительном зале, но и приняли активное участие в воплощении креативных идей при демонстрации творческих проектов.

Учитель года(+ФОТО)

Использование новых технологий» в обучении и воспитании, постоянное стремление к самосовершенствованию – неотъемлемая часть ежедневного педагогического труда. Добавьте ответственность, целеустремлённость, рациональность, опыт, знания, ещё много составляющих… Зачастую все видят только результат, а колоссальный путь к профессиональному успеху остаётся за кадром. Поэтому педагоги и знакомили всех присутствующих с секретами своего мастерства, приоткрывая завесу профессиональной деятельности – кропотливой, ежедневной, но благодарной.

По итогам всех этапов конкурсных испытаний определились победители, получившие путёвку на областной этап республикан-ского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь в 2019-2020 гг.». Это Людмила Ивановна Кондратьева, Елена Алексеевна Непляхович, Людмила Алексеевна Пимочкина, Светлана Александровна Латыголец.

Учитель года(+ФОТО)

Всем победителям и участникам были вручены Дипломы отдела по образованию райисполкома, сладкие подарки и цветы от районного комитета профсоюза работников образования и науки и от первичных профсоюзных организаций учреждений образования. А яркие вокальные номера зрителям дарили ребята из образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» Чашникского РЦДиМ.

Учитель года(+ФОТО)

Учитель года(+ФОТО)

Впереди новый конкурсный этап, ещё больше ответственности и волнения, так что пожелаем участникам успешного выступления и достойно представить наш район.

Наталия ШИРКО.

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь в 2019-2020 гг.» прошел на...
 
Новости дня
Новости общества
 
подснежники расцвели на клумбах в Молодечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика